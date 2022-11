Le PSG et l'OM, même catastrophe avoue Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré sa victoire contre la Juventus Turin mercredi soir (1-2), le PSG termine à la deuxième place de son groupe derrière Benfica.

En allant gagner à Turin lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mercredi soir (1-2), le Paris Saint-Germain a fait le boulot. Mais à la surprise générale, la courte victoire des hommes de Christophe Galtier n’a pas suffi pour terminer à la première place du groupe. En effet, la très large victoire du Benfica Lisbonne contre le Maccabi Haïfa (1-6) a chamboulé les équilibres du classement et ce sont finalement les Portugais qui ont arraché la première place dans le temps additionnel. Un scénario frustrant pour les joueurs du PSG, d’autant que ceux-ci n’ont pas été mis au courant qu’il fallait marquer le but du 3-1 contre la Juventus Turin afin de reprendre la première place du groupe comme l’a avoué Kylian Mbappé après la rencontre sur RMC.

L'aveu de Kylian Mbappé sur la fin de Juve-PSG

« Pendant le match, on ne savait pas » a lancé Kylian Mbappé, dont les propos ressemblent étrangement à ceux de Chancel Mbemba, Amine Harit ou encore Mattéo Guendouzi après la défaite de l’OM contre Tottenham mardi soir au Vélodrome. Et l’international français du PSG de conclure. « À la fin, ils ont essayé de nous avertir. Mais c'était la fin. Ce n'est pas grave, on est qualifiés. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage et on jouera pour gagner » a lancé Kylian Mbappé, dont la déception était perceptible malgré son trophée d’homme du match qui lui a logiquement été remis après son but et sa passe décisive pour Nuno Mendes contre la Juventus Turin. A moins de tirer Porto ou Tottenham, qui semblent être les deux adversaires les plus abordables, le PSG aura quoi qu’il arrive du lourd en 8es de finale de la Ligue des Champions. Parmi les adversaires probables, on retrouve notamment Manchester City, le Bayern Munich ou encore Chelsea et le Real Madrid. De quoi se remettre vite dans le bain de la Ligue des Champions après la Coupe du monde.