Le PSG est prévenu, Mourinho rêve de se faire virer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va connaître une intersaison mouvementée. Sauf rebondissement assez improbable, Christophe Galtier va quitter le navire francilien dans les prochaines semaines.

Le PSG est en pleine course au titre en Ligue 1. Une course que les Franciliens ont relancée ces dernières semaines en enchainant les mauvais résultats. Christophe Galtier va donc devoir essayer de remobiliser son groupe pour décrocher le 11e titre en Ligue 1 de l'histoire du PSG. Peu importe le scénario qui attend la fin de saison du club de la capitale, Galtier voit son avenir bouché à Paris. L'ancien coach de Saint-Etienne est encore sous contrat jusqu'en 2024 mais sa direction ne semble plus lui faire confiance. Luis Campos non plus, lui qui cherche déjà son remplaçant. Et le Portugais pourrait bien avoir trouvé son bonheur avec un compatriote à lui...

Mourinho, le grand coup du PSG ?

Ces dernières heures, le nom de José Mourinho revient avec insistance dans la capitale. L'entraineur de la Roma multiplie d'ailleurs les piques envers son club actuel, qu'il ne juge pas avoir les moyens de ses ambitions. Selon Foot Mercato, des contacts existent déjà entre Mourinho et le PSG. Le Quotidien du Sport va lui plus loin en affirmant que Mourinho a dit oui au club de la capitale et plus particulièrement à son ami Luis Campos, même si le grand rêve du Qatar reste Zinedine Zidane. « Sous contrat avec la Roma jusqu’en 2024, José Mourinho chercherait volontairement à aller au clash avec ses dirigeants pour faciliter son départ dans moins de deux mois », indique même le média, qui se veut donc très confiant concernant une arrivée prochain de Mourinho au PSG.

Une telle arrivée aurait le mérite de redonner un bon coup de fouet à la dynamique actuelle à Paris. Reste à savoir quelles libertés aurait l'ancien coach du Real Madrid, notamment dans le recrutement, alors que Luis Campos a déjà dressé une liste de joueurs à recruter l'été prochain. Et surtout s'il parviendrait à s'entendre avec un vestiaire peuplé de stars et pas habitué à avoir un entraineur avec une telle poigne, et qui n'hésite pas à aller au clash avec les fortes têtes de son vestiaire.