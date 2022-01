PSG : Pogba s’éloigne, Man Utd a un atout choc

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain. Mais le manager des Red Devils Ralf Rangnick, à travers des discussions avec son milieu de terrain, pourrait provoquer un gros revirement de situation.

Contrairement à ce que l’agent Mino Raiola prétend, Paul Pogba n’a pas vraiment l’embarras du choix pour son avenir. Il y a encore quelques mois, les courtisans semblaient nombreux à sa porte. Mais depuis, leurs limites financières sont devenues incompatibles avec les prétentions salariales d’un joueur assez inconstant. On parle évidemment du Real Madrid, qui a d’autres priorités sur le marché des transferts, et de la Juventus Turin dont la politique empêche le retour du Français. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain est décrit comme la piste la plus probable pour Paul Pogba.

Du moins si le milieu de terrain arrive bien à la fin de son contrat en juin prochain. Ce qui n’est plus si certain si l’on en croit The Sun. En effet, le tabloïd anglais nous apprend que l’international tricolore envisage de prolonger son bail sous l’influence de Ralf Rangnick. On se souvient que le manager intérimaire de Manchester United n’avait pas été tendre dans ses premières déclarations sur Paul Pogba. Le technicien incitait ouvertement ses dirigeants à ne pas se mettre à genoux pour convaincre le milieu relayeur de prolonger.

Puis l’Allemand s’était montré agacé en constatant que son joueur avait préféré partir se soigner au Qatar au lieu de rester à Manchester. Mais finalement, leurs discussions en privé auraient séduit le champion du monde, que Ralf Rangnick voudrait placer au centre de son projet. L’idée serait de bâtir une équipe autour de Paul Pogba et de lui accorder un statut de leader dans l’effectif. De quoi impressionner le Mancunien, désormais prêt à prolonger à condition que le coach intérimaire soit conservé au même poste. A priori, ce n’est pas le plan de Manchester United. Mais la situation peut évidemment changer, malheureusement pour le Paris Saint-Germain.