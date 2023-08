Le PSG enferme Mbappé une semaine de plus

Dans : PSG.

Privé de la tournée du Paris Saint-Germain en Asie, Kylian Mbappé est toujours dans le flou artistique concernant son avenir. Mais les dirigeants des champions de France sont toujours déterminés et ne vont pas le réintégrer dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Lorient.

Dès lundi, le PSG va se plonger dans la préparation du match contre Lorient, prévu le dimanche 13 août au Parc des Princes. Luis Enrique et ses joueurs sont rentrés de la tournée au Japon et en Corée du Sud, et tout la groupe va donc se retrouver dans le nouveau centre d’entraînement. Lundi, une séance est prévue à 17 heures, mais elle aura évidemment lieu loin des journalistes et du public. Cependant, on saura rapidement si oui ou non Kylian Mbappé reste avec les lofteurs ou s’il réintègre le collectif. À en croire RMC, Nasser Al-Khelaifi ne va rien lâcher et on s’oriente bien vers une absence de Mbappé pour le premier match de la saison de Ligue 1, le président qatari du Paris Saint-Germain étant tout aussi déterminé que son joueur. Et cela même si un détail pourrait tout changer.

A en croire Fabrice Hawkins et Arthur Perrot, les deux journalistes du média français, Luis Enrique souhaite intégrer Kylian Mbappé dans son groupe tant que le numéro 7 parisien sera présent. Une demande qui a été transmise à Nasser Al-Khelaifi, lequel n’a pas changé d’avis malgré cela. Pas de quoi pousser l’entraîneur espagnol à partir, Luis Enrique ayant été informé de ce dossier forcément très spécial avant même de signer son contrat avec le PSG, NAK faisant de Mbappé une affaire personnelle, estimant avoir été roulé dans la farine l’an dernier au moment de la prolongation de contrat du champion du monde 2018. Du côté de Paris, on veut toujours essayer de trouver une solution, et un homme se charge de faire le lien.

Luis Campos négociateur entre le PSG et Mbappé

Ce Casque Bleu version Paris Saint-Germain, c’est évidemment Luis Campos. Proche du clan Mbappé, puisqu’il est arrivé l’an dernier lorsque les dirigeants franciliens ont décidé de confier les clés du PSG à leur chouchou tricolore, le conseiller portugais veut réussir à désamorcer une situation devenue explosive et à la limite de l’incontrôlable. RMC précise que Luis Campos, dont il se dit qu’il pourrait rapidement être viré si Kylian Mbappé part, discute à la fois avec Luis Enrique et avec le joueur afin de trouver une solution honorable pour tout le monde. Une mission pas loin d'être impossible tant les deux camps sont désormais au taquet l'un contre l'autre comme on l'a constaté avec la fausse rumeur sur le possible départ de Luis Enrique.