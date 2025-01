Le PSG en NBA, une réponse attendue en mars ‍!

La NBA était en France la semaine passée, et le patron de la ligue américaine de basket a confirmé son intérêt à se développer en Europe. Adam Silver, le patron de la NBA, souhaite que Paris soit représenté...par le PSG.

Tandis que la NBA subit un gros déclin au niveau des audiences TV aux Etats-Unis, le responsable de la ligue nord-américaine a constaté lors des deux matchs joués par Victor Wembanyama et les Spurs la semaine passée à Bercy qu'en Europe la demande était folle. Au point d'envisager de créer une compétition incluant des équipes européennes. Cependant, Adam Silver veut des franchises prestigieuses et cela concerne la France. En effet, nos confrères de BasketNews expliquent que pour intégrer cette NBA européenne, les responsables américains pensent à l'ASVEL de Tony Parker, mais également à Paris. Sauf qu'ils ne voudraient pas intégrer le club du Paris Basketball, mais le Paris Saint-Germain, et cela même si actuellement le PSG n'a pas de club de basket.

Si le Qatar a investi dans le football, le judo ou bien encore le handball, il n'a pas misé sur le basket, même si le PSG était présent au plus haut niveau dans ce sport dans les années 90. Outre la marque Paris Saint-Germain, bien identifié à la France, la NBA sait que le club de la capitale a un accord très rentable avec Jordan Brand, la marque de Michael Jordan au sein de Nike. Et ce n'est pas qu'en France que la NBA veut faire venir des clubs de football dans le basket, le média spécialisé évoquant Manchester City. L'idée serait de créer une Ligue des champions version NBA, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich ayant aussi des clubs de basket de très haut niveau.

NBA expansion in Europe is still in its early stages, but some crucial details have emerged 🔥



With powerhouses like Real Madrid, PSG, and Manchester City involved, the project has the potential to reshape European basketball landscape:https://t.co/ca87EC9k8G