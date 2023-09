Le PSG empoche 50 millions d’euros, Marco Verratti dégoûté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a trouvé un accord somptueux pour ses finances avec Al-Arabi pour lui vendre Marco Verratti. L'Italien traine clairement des pieds même s'il va finir par jouer au Qatar cette saison.

Le PSG a présenté sa liste de joueurs habilités à participer à la Ligue des Champions cette saison. 25 noms pouvaient être couchés par le club de la capitale, qui a préféré se priver de Hugo Ekitike et Marco Verratti, plutôt que de remplir cette liste. En effet, seuls 24 noms ont été donnés, l’attaquant français et le milieu de terrain italien étant plus que poussés vers la sortie. Pour l’ancien de Pescara, véritable légende du club pour une bonne frange des supporters, l’accord a déjà été trouvé avec Al-Arabi pour une signature au Qatar qui va rapporter 50 millions d’euros au champion de France. Une très bonne vente pour un joueur sur lequel Luis Enrique ne compte plus du tout. Le mercato ne ferme que dans 10 jours dans l’Emirat, ce qui laisse le temps de boucler cette opération, même si la piste saoudienne a fini par se refermer définitivement.

A un an de l'Euro, Verratti ne voulait pas partir

L’Italien ne voulait pas entendre parler d’un départ en Arabie saoudite, et a repoussé les approches au coeur de l’été. Persuadé qu’il pouvait encore inverser la tendance, Marco Verratti est tombé de haut en apprenant, le même jour que Neymar, que le PSG ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire partir. A un an de l’Euro, le milieu de la Nazionale espérait encore évoluer au plus haut niveau en Europe. A 30 ans, cela peut se comprendre. Mais son départ est désormais considéré comme acquis, sachant que l’accord entre les deux clubs a été trouvé. Néanmoins, le milieu de terrain peut encore dit non, même s’il prendrait le risque de passer six mois sans jouer.

Selon les médias qui ont annoncé le deal, il ne reste plus qu’à passer la visite médicale pour boucler ce transfert très attendu à Paris, mais l’Italien n’a toujours pas trouvé un accord total pour ses conditions personnelles, et traine des pieds afin de fixer la date de la visite médicale. Une preuve que Verratti a beaucoup de mal à se faire à l’idée de quitter Paris pour le Qatar, même s’il est quasiment acquis que pendant cette trêve internationale, il va devoir prendre son envol et représenter tout de même l’une des plus belles ventes de l’histoire du PSG.