Le PSG éliminé, le fair-play financier ne frappera pas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG joue son avenir européenne à Dortmund, mais financièrement, une élimination ne serait pas une catastrophe pour Qatar Sports Investments.

Habitué à empiler les droits engendrés chaque année par son parcours en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain pourrait découvrir cette saison que jouer en Europa League a un coût financier. Dans une période où la situation économique du club de la capitale s’est assainie grâce aux départs de Neymar et Lionel Messi, lesquels avaient des salaires colossaux, et à un dernier mercato très efficace dans le sens des départs, le manque à gagner provoqué par une possible élimination à Dortmund serait évidemment une grosse perte pour le PSG. Mais pas de quoi faire pleurer Nasser Al-Khelaifi et menacer d'une faillite les champions de France. Un spécialiste éloigne même l'ombre des gendarmes financiers de l'UEFA.

Le PSG va déjà prendre 83 millions d'euros

Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien, rappelle qu'une élimination du Paris Saint-Germain ne sera pas dramatique, car le club français s'est déjà assuré une manne de 83 millions d'euros (50 millions pour sa qualification en phase de poules et ses résultats et 33 millions d'euros de droits TV). Il faut savoir qu'une qualification pour les huitièmes de finale ne rapporte « que » 9,6 millions d'euros en attendant la suite. Directeur de recherche au CNRS et amateur de football, l'économiste Luc Arrondel ne voit aucun risque majeur pour le PSG même en cas de sortie de route en Allemagne ce mercredi.

Répondant au quotidien francilien, Luc Arrondel pense que du côté des dirigeants parisiens on ne doit pas être terrorisés de l'impact financier d'une élimination, même si forcément le Qatar serait furieux d'une défaite à Dortmund. « Je ne crois pas qu’une élimination dès la phase de poules soit une catastrophe pour les Qatariens. Ils s’en remettront. À partir du moment où vous avez un propriétaire qui peut réinjecter de l’argent quand il le veut (...) La valorisation du PSG est estimée à 4,25 milliards d’euros. Ce n’est pas une élimination dès le 1er tour de la Ligue des champions qui va tout chambouler. Il faudra voir à plus long terme », explique le spécialiste. De son côté, Le Parisien répète que la situation comptable du PSG permet à Paris de se relever sans dommage d'une élimination et que le fair-play financier ne menacera pas le prochain mercato.