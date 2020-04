PSG : Verratti rejoint Di Maria dans la Team Déprime à Paris

Dans : PSG.

Contrairement à plusieurs joueurs du PSG, Marco Verratti a pris la décision de rester à Paris durant la période de confinement.

L’international italien, dont l’hygiène de vie est régulièrement critiquée, profite de cette période sans match pour s’entretenir physiquement et prendre soin de son corps. Toutefois, le moral n’est pas au beau fixe pour le natif de Pescara. Dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 27 ans a indiqué que le football lui manquait terriblement, tout comme ses partenaires du PSG et qu’il devenait difficile de rester confiné chez soi même si cela est évidemment indispensable afin d’enrayer la propagation du coronavirus. Des propos moins extrêmes que ceux de la femme d’Angel Di Maria au sujet du mal-être de l’Argentin mais qui prouvent que cette période va également laisser des traces chez les footballeurs professionnels.

« J'ai l'impression que cela fait un an qu'on n'a pas joué dans notre stade avec nos supporters. Les émotions me manquent beaucoup, celle après un but, après une victoire. On parle vraiment beaucoup avec les autres joueurs, on se tient au courant, on prend des nouvelles. C'est normal, on a l'habitude d'être tous les jours ensemble. C'est vrai que l'entraînement c'est la routine mais on passe les journées avec les copains et, là, ça me manque beaucoup… Je travaille tous les jours. Je pense même que j'en fais un peu plus que ce que je faisais avant. J'en profite pour faire de tout, de la force mais aussi des choses plus tranquilles. Je fais du sport aussi pour la tête, parce que c'est une habitude pour nous. Tous les soirs à 20h, les gens applaudissent ceux qui sont les vrais héros, ceux qui travaillent 12, 15, 18 heures par jour et se mettent en danger eux et leurs familles. Ils font un travail magnifique » a souligné Verratti, admiratif devant le personnel soignant et qui espère que cette crise du coronavirus prendra fin le plus vite possible afin que le football puisse reprendre ses droits.