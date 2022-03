Le PSG égoïste, le foot amateur s’insurge !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sollicité par Versailles afin de mettre le Parc des Princes à disposition pour la demi-finale de la Coupe de France entre le club des Yvelines et Nice, le PSG a refusé les avances du club amateur.

C’est donc à Nice que se disputera la demi-finale de la Coupe de France entre le FC Versailles 78 et l’OGC Nice ce mardi soir, un coup dur pour le club amateur qui ne pourra pas compter sur un public aussi nombreux que si le match s’était déroulé en région parisienne. Vice-président du conseil régional d’Île-de-France chargé des sports, Patrick Karam s’est insurgé devant la décision du Paris Saint-Germain de refuser de mettre à disposition le Parc des Princes pour cette rencontre de gala. Selon lui, le PSG a oublié ce qu’il doit historiquement au foot amateur et cela est extrêmement dommage.

Le PSG a refusé que le match se joue au Parc

[#CoupeDeFrance] 🤗 - Jour de match !



✈️ OGC Nice 🆚 FC Versailles 78

🗓 1/2 finale

⏰ 21h00

🏟 Allianz Riviera

📂 Pass vaccinal obligatoire

😷 Masque obligatoire

📺 Eurosport 2

🎬 Live tweet

📱 #OGCNFCV78

🗣 Allez Versailles ! pic.twitter.com/hDQbNiaBZg — FC Versailles 78 👑 (@FCVersailles78) March 1, 2022

« Ce club fait comme s’il était seul au monde, c’est de l’égoïsme » peste le vice-président du conseil régional d’Île-de-France, écœuré par l’attitude des dirigeants du PSG, avant de poursuivre dans les colonnes du Parisien. « Paris a oublié ce qu’il doit au foot amateur. La FFF devrait se saisir de cette affaire pour empêcher de laisser seul un Petit Poucet et mettre en place une réglementation. Quand un petit club d’une région doit recevoir un grand évènement et que le club pro de cette même région refuse de l’accueillir, cela devrait faire l’objet de règles claires pour qu’il soit obligé d’accepter. J’ai l’impression que les dirigeants des grands clubs se sentent au-dessus et les petits clubs sont traités avec mépris alors qu’ils leur fournissent leur vivier » a-t-il expliqué, décontenancé devant l’attitude du Paris Saint-Germain, refusant de faire du Parc des Princes le théâtre de cette demi-finale entre le FC Versailles 78 et l’OGC Nice. Une décision justifiée par l'utilisation réglementée de la pelouse du Parc des Princes, qui doit encore tenir plusieurs mois, et est déjà utilisée par l'équipe féminine du PSG en Ligue des Champions en plus des matchs de l'équipe masculine.