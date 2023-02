De la graine de Mbappé, le PSG tient sa pépite

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans un début d'année 2023 peu convaincant pour le PSG, il est la grande satisfaction. Warren Zaire-Emery enchaîne les matchs et les très bonnes prestations à seulement 16 ans. Le PSG tient une pépite qu'il doit protéger.

Mercredi, à Montpellier, on attendait des buts de Kylian Mbappé ou Neymar mais c'est finalement bien Warren Zaire-Emery qui a mis son nom au tableau d'affichage. Le titi de 16 ans a conclu un beau une-deux réalisé avec Lionel Messi pour ouvrir son compteur buts, devenant même le plus jeune buteur de l'histoire du PSG. Un fait qui n'est pas anodin alors que le jeune homme commence à faire son trou dans le club parisien. Depuis le début d'année 2023, Zaire-Emery a participé à tous les matchs du PSG en Ligue 1, étant même titularisé lors du choc contre Rennes. Et, on est loin d'un choix par défaut guidé par les absences.

Zaire-Emery, un potentiel à la Pogba

En effet, le joueur formé au PSG montre déjà une grande maturité sur le plan technique et tactique. Son potentiel élevé n'a échappé à personne, ni les journalistes ni les clubs adverses. Les Parisiens ont un vrai diamant brut à polir. Une analyse confirmée par l'autre entraîneur de Warren Zaire-Emery, Lionel Rouxel sélectionneur de l'Equipe de France U19. Si le PSG gère bien son jeune élément, Rouxel lui prédit un futur à la Paul Pogba.

Warren Zaïre-Emery, plus jeune buteur de l'histoire du @PSG_inside en championnat ⚽️🏆#MHSCPSG (1-3) pic.twitter.com/OBUMP6fpQY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 2, 2023

« Il lui reste des étapes à franchir, mais comme Mbappé, Paul Pogba ou Aurélien Tchouaméni qui étaient aussi en avance avant lui, il a des objectifs très élevés et fera tout pour les atteindre. Ce sont des garçons qui savent ce qu’ils ont à faire, très consciencieux dans leur travail, très bons dans la gestion des émotions, même si Warren peut s’affirmer encore un peu plus dans un groupe. C’est un garçon à haut potentiel. Il manque un peu de temps de jeu, mais les bases sont bonnes », a t-il développé pour le Parisien. Cela a bien commencé puisque le PSG lui offre un temps de jeu inédit pour un jeune de son âge dans l'ère QSI.