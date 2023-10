Le PSG écrase le Milan AC, Didier Deschamps interpellé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un joueur a crevé l'écran lors du match entre le PSG et le Milan AC ce mercredi soir, et il s'agit de Warren Zaïre-Emery. Didier Deschamps a pu le suivre de près et on lui a fait bien comprendre que le jeune parisien frappait à la porte des Bleus.

Ce n’est pas fréquent de voir Didier Deschamps en personne se déplacer au Parc des Princes pour y suivre un match du PSG. Mais le sélectionneur de l’équipe de France s’est certainement dit que c’était le match à ne pas manquer, avec beaucoup d’internationaux tricolores sur le terrain, de Mike Maignan à Olivier Giroud en passant par Théo Hernandez en plus des Parisiens Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Randal Kolo-Muani. Quasiment une équipe à observer, mais comme tous les spectateurs de cette rencontre face au Milan AC, la performance de Warren Zaïre-Emery a fait l’unanimité. Présent physiquement, décisif avec le ballon avec deux offrandes, inspiré pour porter le danger, l’international espoirs, que Thierry Henry a promu capitaine, a réalisé un sans faute, devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à distribuer deux passes décisives dans un seul match.

Zaïre-Emery bat déjà des records européens

Le milieu de terrain gravit les échelons à une vitesse incroyable, et surtout avec une maturité et un sérieux qui choquent clairement tous les observateurs. Sa progression semble inéluctable, surtout qu’il peut encore parfaire des éléments comme sa récupération défensive ou sa finition. Mais ce match face au Milan AC, pour lequel il a été élu meilleur joueur devant un certain Kylian Mbappé, pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du jeune joueur du PSG. Sous les yeux de Didier Deschamps, il a montré qu’il avait le niveau Ligue des Champions et au cas où le sélectionneur ne l’aurait pas remarqué, les suiveurs de la rencontre s’en sont chargés pour lui.

Luis Enrique sur la possibilité de voir Zaïre-Emery en équipe de France



« C’est le travail de Deschamps, pas le mien. WZE est un joueur surprenant à 17 ans, il fait tout bien en défense en attaque technique vision de jeu, il donne des passes décisives. »#PSGMIL @OnzeMondial pic.twitter.com/3yZvwXvEa3 — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) October 25, 2023

« Je ne vois pas comment à ce rythme là Warren Zaire Emery ne fait pas l’Euro avec l’Equipe de France en juin prochain », s’est emballé Walid Acherchour, pour qui il faudra surveiller la liste de novembre de l’équipe de France à ce rythme là. Même Luis Enrique a été questionné sur le sujet après la rencontre, preuve du forcing qui commence à se poindre. « C’est le travail de Deschamps, pas le mien. WZE est un joueur surprenant à 17 ans, il fait tout bien en défense en attaque, technique, vision de jeu, il donne des passes décisives », a reconnu l’entraineur du PSG, pour qui Zaïre-Emery fait définitivement partie de son trio majeur dans l’entrejeu. Et les joueurs français titulaires au PSG, se retrouvent en général avec Didier Deschamps.