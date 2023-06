Le PSG devra passer sur le Bayern pour Hernandez

Lucas Hernandez aimerait bien débuter un nouveau chapitre de sa carrière au PSG. Le défenseur français a tenté de forcer son départ d'autant que le club parisien est séduit par son profil. Mais, le Bayern ne se laissera pas faire aussi facilement.

Malgré sa grave blessure contractée au dernier Mondial, Lucas Hernandez reste un poids lourd défensif en Europe. Tantôt latéral, tantôt défenseur central, il est l'un des joueurs les plus utilisés au Bayern Munich quand il est opérationnel. Ce n'est pas le cas actuellement après sa rupture des ligaments croisés subie au Qatar contre l'Australie. Sa cote reste toutefois élevée, notamment au PSG qui a flairé le bon coup cet été. Le club parisien veut recruter le défenseur de 27 ans, profitant des envies de départ d'Hernandez. Ce dernier est séduit par l'option PSG et fait le forcing auprès des dirigeants bavarois.

Le contexte semble idéal pour les Parisiens. Hernandez n'a plus qu'un an de contrat restant au Bayern et l'équipe dirigeante bavaroise a récemment changé de président exécutif, Jan-Christian Dreesen remplaçant Oliver Kahn. Le Bayern Munich est en position de faiblesse sur le dossier et il semble évident que le Rekordmeister cédera rapidement en cas de bonne première offre du PSG pour Hernandez. Cependant, la réalité est bien différente.

News #Hernandez: Bayern president Hainer about the PSG rumour:

„Lucas is an interesting player for us. High quality, big heart. I heard of the interest from PSG, but we want to keep him. Let’s see what will happen in summer.@SkySportDE pic.twitter.com/gg3ve1WOxs