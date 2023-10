Le PSG détruit Mbappé, Grégory Schneider accuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En crise de confiance, Kylian Mbappé va tenter de retrouver le chemin des filets avec l’Equipe de France alors qu’il n’a plus inscrit le moindre but depuis quatre matchs toutes compétitions confondues avec le PSG.

Le mercato estival a été agité pour Kylian Mbappé, écarté du groupe professionnel dirigé par Luis Enrique et dont la préparation a été tronquée. L’attaquant star du Paris Saint-Germain en paie aujourd’hui les conséquences. Dans le creux de la vague sur le plan physique, le capitaine de l’Equipe de France vient d’enchainer quatre matchs sans marquer avec le PSG, chose qui ne lui arrive quasiment jamais. Il y a quelques jours, Le Parisien écrivait dans ses colonnes que la mise à l’écart dont il a fait l’objet durant la préparation estivale a beaucoup pesé sur le moral de Kylian Mbappé.

Mbappé doit vite quitter le PSG selon Grégory Schneider

Le natif de Paris a pris sur lui et a gardé le sourire face aux caméras et devant les supporters mais en privé, il a été rongé par ce séjour dans le loft alors que Nasser Al-Khelaïfi voulait impérativement le vendre, à un an de la fin de son contrat. Cet épisode est aujourd’hui derrière Kylian Mbappé mais a laissé des séquelles sur la star du football français. Raison pour laquelle selon Grégory Schneider, il est urgent que l’ex-buteur de l’AS Monaco quitte le contexte parfois très lourd du PSG pour découvrir autre chose. Le Real Madrid par exemple, alors que le club de la Casa Blanca a de grandes chances de soumettre à Kylian Mbappé une offre gigantesque pour le recruter en tant qu’agent libre l’été prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« J’ai hâte de voir Mbappé resituer en tant que joueur et avant tout en tant que joueur. Au PSG il est clivant, il est pris dans des champs de force y compris avec ses dirigeants qui ne sont pas toujours très sains. Je n’oublie pas qu’ils ont laissé entendre en début de saison qu’ils allaient « tuer » le joueur en ne le faisant plus jouer pendant toute une saison, ce qui m’a profondément choqué. Je trouve qu’il faut qu’il allège son karma et le Real Madrid lui donnera l’écrin, la sécurité et la protection dont il a besoin » a estimé le journaliste de L’Equipe du Soir, pour qui Kylian Mbappé doit vite quitter le Paris Saint-Germain afin de se focaliser de nouveau sur le football et rien d’autre. Un départ vers le Real Madrid serait idéal pour l’attaquant tricolore selon le journaliste même s’il convient de préciser que dans la capitale espagnole, la pression sera également énorme sur les épaules du natif de Paris, après avoir recalé à plusieurs reprises le club merengue durant sa carrière.