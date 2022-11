Le PSG derrière Benfica, un scandale évité

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'UEFA a tout prévu, et c'est en utilisant le nombre de buts à l'extérieur que Benfica a terminé premier de sa poule devant le PSG. Mais il n'y a pas à crier au scandale.

En marquant un sixième but contre le Maccabi Haïfa, mercredi soir, Benfica a arraché la première place de son groupe, au nez et à la barbe du PSG qui pensait avoir raflé la mise en s’imposant à Turin. Car si les deux formations s’étaient quittées deux fois sur le score de 1-1, ce qui empêchait de le séparer facilement, il fallait descendre au 7e article du règlement de l’UEFA pour trouver le point qui permet finalement au club portugais de dépasser Paris, à savoir « le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matchs du groupe. » Car avec son carton en Israël, Benfica a marqué 9 buts contre 6 pour le PSG. Rien à dire donc, d’autant que pour de nombreux journalistes français, il est logique que le club de Lisbonne soit devant le Paris Saint-Germain.

Le PSG n'était pas supérieur à Benfica

Sur Europe 1, Grégory Schneider est clairement allé dans ce sens. « Si on prend du recul sur ce que l’on a vu lors des deux confrontations directes entre le PSG et Benfica, Benfica a quelque chose en plus. C’est un jeu plus intense, c’est plus dur, c’est plus concerné, plus collectif. Après ça s’est joué à un poil, mais il y a quelque chose de relativement juste et logique qu’ils finissent à la première place indépendamment des qualités parisiennes », a confié le journaliste de L’Equipe. Et son confrère de Canal+, Xavier Giraudon, va dans le même sens : « Rien que sur ce que l’on a vu mercredi soir Benfica mérite d’être devant, ils sont meilleurs tous simplement dans cette poule, alors qu’on a vu un PSG moyen. Benfica joue mieux au football tout simplement. » Il n'empêche que le scénario a été particulièrement cruel cette semaine pour les deux clubs français engagés en Ligue des champions.