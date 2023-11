Le PSG dans les cadors à la Football Money League

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI en 2011, le club de la capitale s'est imposé comme l'un des plus prestigieux en Europe, s'invitant à la table des plus grands. Si le PSG est toujours à la recherche de sa première coupe aux grandes oreilles, concernant le côté économique, c'est une réussite accablante.

L'objectif des Qataris en rachetant le PSG était de créer une marque forte et reconnaissable à travers le monde. C'est entièrement réussi, puisque Paris est l'un des clubs les plus populaires, notamment en Asie et au Moyen-Orient où le club parisien est souvent présent pour des tournées de pré-saison ou des matchs amicaux. La Ligue des Champions reste l'objectif sportif principal et si Paris n'y arrive toujours pas, la 26e édition de la Football Money League pourra combler ce manque qui ronge les supporters parisiens depuis plus d'une décennie. Le cabinet Deloitte s'est penché dans son étude sur les clubs européens qui génèrent le plus de revenus. Et en 2022, le PSG est très bien placé, devançant notamment des mastodontes du vieux continent comme le Bayern Munich, Chelsea ou le FC Barcelone. Le COVID a énormément affecté les finances de certains clubs, comme celles des Blaugranas. Le club catalan est passé de la quatrième à la septième place, à cause de ses problèmes économiques. C'est le PSG qui en profite.

Le PSG se régale, la Premier League explose les compteurs

Avec 654,2 millions d'euros générés l'année dernière, Paris est le cinquième club le plus attractif, derrière Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City qui conserve son trône pour la deuxième année consécutive. Les chiffres du PSG sont en hausse de 18% par rapport à 2021. Cependant, avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le chiffre d'affaires des Parisiens risque de drastiquement chuter, notamment concernant la billetterie, qui est pourtant le point fort du PSG. Malgré une capacité d'accueil de 48 583 places assises, le Parc des Princes est le stade qui génère le plus de revenus en billetterie les jours de match avec 132 millions d'euros amassés en 2022. Paris a également enregistré 383 millions d'euros en revenus commerciaux. Un record pour le club fondé en 1970. Sur les 30 clubs les plus rentables, 16 sont en Premier League et un seul en France, le PSG. L'Angleterre domine donc outrageusement les classements, alors que le Benfica (24e) et l'Ajax (27e) sont les deux seuls clubs en dehors des « cinq grandes ligues » dans ce classement. Paris s'attend probablement à baisser dans de nombreux classements suite aux départs de ses deux stars sud-américaines, même si la présence de Kylian Mbappé devrait limiter les dégâts.