Le PSG chicoté, Franck Haise s’excuse pour le chambrage

Par Eric Bethsy

Toujours aussi impressionnant à Bollaert, le Racing Club de Lens a infligé sa première défaite de la saison au Paris Saint-Germain (3-1) dimanche. Poussé par ses joueurs, l’entraîneur Franck Haise a participé aux célébrations d’après-match, ce que le technicien regrette à moitié.

Pour sa 100e sur le banc du Racing Club de Lens, Franck Haise a parfaitement maîtrisé son sujet. L’entraîneur a permis aux Sang et Or de dominer le Paris Saint-Germain, notamment sur le plan tactique avec un pressing qui a énormément gêner les Parisiens à la sortie de balle. Tout était donc réuni pour que le technicien participe à la fête. Après le coup de sifflet final, ses joueurs l’ont en effet poussé à lancer le traditionnel chant avec le public : « Olélé, Olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! »

🔥🎥 ÉPISODE 9 : Olélé, Olala ... Ils ont chicoté le leader !



Des images magnifiques avec Franck Haise comme capo. #RCLPSG #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/9km1bRVmeY — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 1, 2023

« Je ne suis pas trop dans ce genre de choses mais ce sont les joueurs qui me l'ont demandé pour la 100e, s’est justifié Franck Haise, gêné par ce chambrage. Je n'ai pas un très bel organe, je suis désolé mais ça me faisait plaisir de le partager avec le public. C'était plutôt sympa. A un moment, dans la vie, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus. Quand il y a des grands moments, il faut en profiter. Il y en aura des plus compliqués. »

Haise ambitieux mais prudent

Pour le moment, on voit mal comment cette équipe lensoise pourrait s’effondrer. Surtout si Franck Haise parvient à garder ses hommes impliqués. « Notre objectif c'est de continuer à faire ce qu'on fait, continuer ce type de match, quels que soient les adversaires. Restons ambitieux dans le jeu. Lorsqu'on est ambitieux dans le jeu, avec cet état d'esprit, on peut être ambitieux à tous les niveaux, mais voilà, on ne va pas se comparer à Paris non plus », a calmé le coach des Sang et Or, alors que certains les verraient bien effacer les quatre points qui les séparent du leader parisien.