Le PSG change ses plans, grosse surprise pour Donnarumma

En attendant l’officialisation de la venue de Luis Campos, le Paris SG prépare tout de même la saison prochaine. Avec une décision forte dans les buts.

La première nécessite du PSG sera, après la nomination du directeur sportif portugais, de trouver un entraineur pour succéder à Mauricio Pochettino, dont les jours sont comptés. La piste Zinedine Zidane est la grande priorité du Qatar, mais il faudra trouver rapidement histoire de se pencher sur le marché des transferts en coordination avec celui qui s’assiéra sur le banc de touche du Parc des Princes. Pour le moment, les certitudes sont rares mais deux informations révélées par Le Parisien risquent de faire du bruit.

Le PSG croit beaucoup en Sergio Ramos

Pas forcément la première, qui est la confirmation qu’au Paris SG, on compte sur Sergio Ramos pour la saison prochaine. Le défenseur central a été l’énorme déception de la saison, avec des périodes de plusieurs mois sans jouer le moindre match. S’il a terminé la saison en participant activement au titre, il était attendu au mois de mars, quand le PSG affrontait le Real Madrid, et pas deux mois plus tard. Pour celui qui avait négocié un énorme contrat, en lien avec son palmarès plus que sa dernière saison à Madrid, le club de la capitale a eu du mal à digérer ces blessures à répétition. Mais l’idée de s’en séparer à l’amiable après seulement un an a été balayée. En raison de l’amélioration de son état physique, et de sa présence convaincante lors des derniers matchs avec le Paris SG, qui a permis de confirmer que, quand il est en forme, Sergio Ramos demeure un défenseur central de premier plan.

L’autre grande information en vue de cet été concerne le poste de gardien de but. La concurrence entre Gigio Donnarumma et Keylor Navas s’est mal passée. Non pas que les deux hommes en soient venus aux mains, loin de là, mais l’incertitude permanente autour du titulaire à chaque rencontre a pesé sur les esprits. Et à un poste où la confiance demeure primordiale, aucun des deux gardiens n’a apprécié cette saison. L’Italien comme le Costaricien l’ont fait savoir dernièrement, ils n’ont plus envie de vivre ça. Et pourtant, la situation pourrait bien se présenter à nouveau la saison prochaine. Selon Le Parisien, le PSG envisage de convaincre Navas de rester, mais pour accepter un rôle de doublure de Donnarumma.

Navas tenté pour rester au PSG

L’Italien a l’avenir pour lui, et il serait ainsi le numéro 1, avec son ancien rival comme numéro 2. Nasser Al-Khelaïfi s’éviterait de chercher et de payer pour devoir se trouver un remplaçant dans les buts, alors qu’il a un gardien de grand niveau sous ses ordres. L’ancien du Real Madrid va donc devoir trancher, entre une baisse de sollicitation mais de gros objectifs avec le Paris SG, ou un transfert vers un club moins huppé, moins rémunérateur aussi, mais du temps de jeu en augmentation. Un sacré revirement de situation dans ce dossier, mais qui pourrait aussi faire du bien au vestiaire parisien, qui apprécie Keylor Navas pour son expérience et sa tranquillité. Et la réciproque est vraie, Navas ayant envie de continuer au PSG pour encore quelques saisons.