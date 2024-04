Le PSG bientôt dans l'histoire, la série est folle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pu faire mieux que match nul face à Clermont 1 but partout ce samedi soir au Parc des Princes. Si le résultat n'est pas celui escompté, le club de la capitale reste néanmoins sur une série d'invincibilité assez impressionnante.

A Paris, toutes les pensées sont désormais vers le quart de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir face au Barça. Le club de la capitale jouera très gros et Luis Enrique le sait. Raison pour laquelle l'ancien entraineur de la Roma avait décidé de largement faire tourner pour la réception de Clermont ce samedi soir au Parc des Princes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le PSG l'a échappé belle en arrachant un match nul 1 but partout en toute fin de match grâce à un but de Gonçalo Ramos. Mais ce match nul a quand même permis au club de la capitale de poursuivre sa folle série d'invincibilité.

L'histoire à portée de main

En effet, les hommes de Luis Enrique restent désormais sur une série de 27 matchs sans défaite. Et si le Paris Saint-Germain continuait sur cette voie, il pourrait battre un record qui date de 30 ans lors de la saison 1993-1994. Durant cette période, Paris avait enchainé une série de... 37 matchs sans défaites. Pour rappel, il ne reste que 6 rencontres à disputer en championnat. Il faudra donc que le club de la capitale française continue son parcours européen au-delà des quarts de finale. Dès mercredi prochain, le Paris Saint-Germain recevra le Barça et aura une nouvelle opportunité de poursuivre encore un peu plus sa série au cours d'une saison qui pourrait bien être historique à bien des niveaux. Aux hommes de Luis Enrique de faire le nécessaire pour marquer l'histoire. Comme rappelé par 90 min, le PSG pourrait d'ailleurs battre le record de 37 matchs de suite sans défaite lors de finale de la Coupe de France contre l'OL le 25 mai prochain du côté de Lille.