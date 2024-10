Le PSG battu, le constat amer de Marquinhos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Défenseur central et capitaine du PSG, Marquinhos a encore une fois vu son équipe perdre de manière impuissante dans une affiche de Ligue des Champions.

La défaite 2-0 face à Arsenal symbolise un Paris SG encore trop tendre pour ce niveau, et peut inquiéter quand on connait la suite du programme du club parisien. Le Brésilien était clairement désabusé au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre perdue à Londres, même s’il se voulait persuadé que son équipe restait sur le bon chemin pour la suite, et devait s’appuyer sur ces matchs pour progresser.

« Ç'a été un début de match compliqué pour nous. On n'arrivait pas à se sortir de leur pressing. On a mis du temps pour bien se placer, pour bien presser. On a fait des erreurs qu'on a payées avec les buts. Ils ont profité de nos faiblesses, deux buts avec un centre : un coup franc et un centre au deuxième poteau. Ce match va nous servir pour la suite. On est venus pour faire un bon match, on n'a pas réussi au début. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, on a été plus agressifs. Il faut faire ce qu'on sait faire, on est une équipe qui joue bien au ballon, qui aime avoir la possession, qui essaie d'attirer l'adversaire pour ouvrir les espaces. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. En deuxième mi-temps, on a montré qu'on pouvait faire plus. On a manqué de mouvements dans les espaces. Pour la Ligue des champions, notre équipe doit faire beaucoup plus que ça », a livré Marquinhos après la défaite 2-0 de son équipe à Arsenal.