Le PSG balayé dans ce dossier au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche désespérément un numéro 9 à recruter. Le club de la capitale a pas mal de pistes en tête, dont Rasmus Hojlund.

A Paris, les dossiers à gérer sont très nombreux en cette intersaison. La mise à l'écart de Kylian Mbappé pour la tournée au Japon est dans tous les esprits. Cependant, le mercato du PSG est à l'arrêt ces derniers jours, ce qui ne fait pas les affaires de Luis Enrique. L'ancien entraineur du FC Barcelone souhaite voir un nouveau numéro 9 débarquer. Le PSG a quelques noms en tête, comme Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos ou encore Rasmus Hojlund. Le dernier cité évolue à l'Atalanta et a des caractéristiques de jeu proches de celles d'Erling Haaland. Son profil plait à Luis Campos mais le Portugais a pris du retard dans ce dossier car Manchester United a une longueur d'avance.

Nouveau coup dur pour le PSG

La toute première séance d'entraînement des Parisiens dans ce #PSGJapanTour2023, au J-Green Sakai d'Osaka ! 🇯🇵❤️💙 pic.twitter.com/dVCupvxaD3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2023

Selon les informations de Team Talk, le PSG n'a presque aucune chance dans le dossier Hojlund. En effet, le Danois n'a d'yeux que pour les Red Devils et est très impatient de rejoindre Manchester United. L'attaquant espère d'ailleurs que son transfert sera bouclé avant la fin du mois de juillet. Pour lâcher Hojlund, l'Atalanta réclame plus de 70 millions d'euros. Pour le moment, les Mancuniens cherchent la meilleure formule à proposer aux Bergamasques. Le deal n'est donc pas conclu et le PSG et la Juve rodent toujours. Mais Team Talk l'affirme, Hojlund ne veut que Manchester United et patiente en attendant d'en savoir plus sur son avenir. Paris est toujours en contact avec son clan, notamment son père. Mais la donne semble claire dans ce dossier et les champions de France devront certainement se pencher sur d'autres pistes. A moins que Manchester United ne trouve pas la solution pour faire venir le joueur de 20 ans. Mais Erik Ten Hag a été limpide avec sa direction, il veut Hojlund pour le début de la Premier League.