Le PSG aussi faible, le Bayern est sous le choc

Par Corentin Facy

Mardi soir, le PSG a livré une prestation bien terne en huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1).

L’entrée de Kylian Mbappé en seconde mi-temps a relancé le Paris Saint-Germain mais sur l’ensemble du match, l’équipe de Christophe Galtier a été bien trop passive face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La première mi-temps a totalement été à l’avantage du champion d’Allemagne en titre et la prestation du PSG a surpris les observateurs. Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich, était le premier étonné de la tactique très défensive et très attentiste des Parisiens. En conférence de presse après la victoire de son équipe au Parc des Princes grâce au but de Kingsley Coman, le manager allemand a fait part de son étonnement face au ronronnement parisien. Julian Nagelsmann s’attendait clairement à une opposition plus forte de la part de l’actuel leader de la Ligue 1.

Julian Nagelsmann sidéré par la tactique du PSG

« Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus. Nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon. Joao (Cancelo) n'a pas autant pris la profondeur et Phonzie (Davies) est rapide, prend bien la profondeur et nous sentions que nous pourrions nous créer des occasions dans le dos de leur défense. C’est ce que qu’on a vu sur le but. Paris défend souvent avec un joueur éloigné du ballon, donc nous avons pu jouer avec un avantage de deux contre un au deuxième poteau » a lancé l’entraîneur du Bayern Munich, dont le discours presque humiliant envers le Paris Saint-Germain ne manquera pas de faire réagir. Ce ne sont malheureusement pas les supporters parisiens qui donneront tort à Julian Nagelsmann, tant la prestation de Neymar et de ses coéquipiers a déçu le Parc des Princes ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.