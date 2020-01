PSG : Neymar a 100% raison, ça mérite d'être souligné

Dans : PSG.

Revenu proche de son meilleur niveau, Neymar est, à l’image de sa formation, un peu seul au monde quand il affronte des équipes françaises.

Tout le monde se pose désormais la question de savoir s’il sera capable de rééditer ce genre de performances sur le plan européen. En confiance et plus disert dans les médias, Neymar a affirmé que le PSG était d’après lui taillé pour aller loin en Ligue des Champions, et qu’il allait tout faire pour emmener Paris en finale. Un constat partagé par Etienne Moatti, pour qui le Brésilien n’a pas fanfaronné et n’a fait que dire une vérité au regard du talent dans l’effectif parisien.

« Je pense comme Neymar que ça peut être la saison pour le Paris Saint-Germain. L’effectif a très fortement progressé en qualité et en quantité. C’est très important lorsque l’on joue la deuxième partie de saison. Paris marque beaucoup et c’est une vraie possibilité de remporter la Ligue des Champions. Neymar dit simplement que Paris en est capable et je partage ça. Il ne s’agit pas de dire que le PSG va forcément la remporter. On peut aussi souligner la mentalité de Neymar et Mbappé, qui ont, sur plusieurs matchs, fait les efforts. Ils l’ont décidé ensemble. S’ils l’ont fait en Ligue 1, on peut imaginer qu’ils le feront en Ligue des Champions », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, pour qui le PSG peut encore hausser son niveau de jeu en Ligue des Champions, avec la motivation accrue que procure cette compétition.