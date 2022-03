Le PSG aidé en Ligue des Champions, la blague passe mal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Initialement prévue à Moscou, la finale de la Ligue des Champions 2022 se déroulera finalement au Stade de France. De quoi booster le PSG ?

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions se disputera au Stade de France en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Une nouvelle qui devrait booster le moral des coéquipiers de Kylian Mbappé dans leur quête de sacre en Ligue des Champions selon les observateurs et qui peut avoir une réelle influence dans le parcours du PSG cette saison. Une idée reçue que ne partage absolument pas Pierre Ménès. Sur son blog Pierrot le Foot, le journaliste a reconnu qu’une finale au Stade de France pourrait avantager le PSG si le club arrive à se hisser en finale. En revanche, il est totalement hasardeux selon Pierre Ménès que cette information peut booster le Paris Saint-Germain et aider l’équipe de Mauricio Pochettino à atteindre ce stade de la compétition.

Pierre Ménès évoque la finale de la C1 en France

🚨 OFFICIEL ! LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AU STADE DE FRANCE ! pic.twitter.com/Yft9X7AAWa — Actu Foot (@ActuFoot_) February 25, 2022

« Je ne souscris pas trop la hype actuelle qui veut que la finale de Ligue des Champions étant à Paris, ce soit une motivation supplémentaire pour le PSG. On est juste après les huitièmes de finale aller, il y a encore un long chemin à faire jusqu'à la finale. Si le PSG a le bonheur d'être en finale en mai prochain, peut-être qu'ils se diront que c'est presque chez eux. Une motivation supplémentaire pour le match à Madrid ? Non, pas du tout. Je n'y crois pas une seconde » a expliqué Pierre Ménès, pour qui le fait de savoir à l’avance que la finale de la Ligue des Champions se déroule au Stade de France n’aura aucun impact sur les troupes de Mauricio Pochettino avant le match retour des 8es de finale face au Real Madrid. Un avis partagé par certains supporters du PSG, même si d'autres sont convaincus que le fait de savoir à l'avance que la finale se déroulera en France peut booster dès maintenant Neymar, Messi et compagnie.