Le PSG agace, Luis Campos ne passera pas l’hiver

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très occupé par ses fonctions au Paris Saint-Germain, Luis Campos accorde moins de temps pour son travail au Celta Vigo. Le club espagnol se plaint du manque d’implication de son conseiller sportif et envisage de s’en séparer d’ici le mercato hivernal.

Conforté par le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos donne entière satisfaction au Paris Saint-Germain. Le conseiller football a contribué à la construction d’un bon effectif pendant le récent mercato estival. Un temps critiqué, le Portugais n’a donc plus à s’inquiéter pour sa collaboration avec le champion de France en titre. En revanche, sa deuxième casquette au Celta Vigo semble menacée. Depuis le début de la saison, l’équipe entraînée par Rafael Benitez, qui occupe actuellement la 18e place de son championnat, n’a enregistré qu’une seule victoire en 11 journées.

Le Celta perd patience

Elle reste sur sept matchs sans succès et s’enfonce dangereusement dans la zone de relégation. Dans une telle situation de crise, en général, c’est souvent l’entraîneur qui se retrouve sur la sellette. Mais au sein du club espagnol, Rafael Benitez a toujours la confiance de ses supérieurs, contrairement à Luis Campos. Selon les informations du quotidien As, on reproche tout d’abord au Portugais ses choix concernant l’effectif. Mais ce qui agace particulièrement en interne, c’est la sensation de le voir privilégier ses fonctions avec le Paris Saint-Germain.

Le conseiller sportif n’est que rarement auprès du Celta Vigo et passe l’essentiel de son temps dans la capitale française. Vendredi soir, le recruteur était bien présent lors de la défaite à Gérone (1-0). Mais il s’est empressé de rejoindre les Parisiens après la rencontre. Luis Campos donne ainsi l’impression de faire passer le Celta Vigo au second plan derrière le Paris Saint-Germain. Résultat, le pensionnaire de Liga pense à s’en séparer afin de nommer un vrai directeur sportif impliqué, présent au quotidien et qui jouerait son rôle de leader. Au vu des critiques, un licenciement ne changerait pas grand-chose à son emploi du temps.