Le PSG affronte le Bayern pour son Pivot Gang

Par Corentin Facy

Le mercato promet d’être chaud au PSG, qui cherche impérativement à recruter un numéro 9 pour l'associer à Kylian Mbappé, qui a besoin d'un avant-centre pour se sentir au mieux.

Luis Campos a du pain sur la planche dans l’optique du prochain mercato au Paris Saint-Germain. Les objectifs sont nombreux pour le coordinateur sportif du club parisien, qui doit se débarrasser de plusieurs indésirables, rebâtir un milieu de terrain dans son intégralité ou presque et combler le départ de Lionel Messi en redynamisant le secteur offensif autour de Kylian Mbappé.

Le programme s’annonce chargé pour l’ex-directeur sportif de l’AS Monaco, qui a ciblé plusieurs attaquants susceptibles d’évoluer avec le capitaine de l’Equipe de France la saison prochaine. Le nom de Victor Osimhen est récemment associé au PSG ces dernières semaines mais dans le dossier du buteur de Naples, le champion de France en titre doit composer avec la concurrence de Manchester United et surtout du Bayern Munich.

David suivi par le PSG et ciblé par le Bayern ?

Plus timidement, le nom de Jonathan David, meilleur buteur de Lille, a également été associé à Paris. Mais à en croire les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, le dossier Jonathan David va également être délicat pour le club parisien. Une nouvelle fois, c’est la menace du Bayern Munich qui complique tout.

Et pour cause, le champion d’Allemagne en titre n’a pas de véritable numéro neuf cette saison hormis Eric-Maxim Choupo-Moting et a bien l’intention de changer cette anomalie lors du prochain mercato. L’état-major bavarois a ainsi fait du recrutement d’un avant-centre de standing international une priorité dans le but de remplacer -avec un an de retard- le sérial buteur Robert Lewandowski, transféré du côté du FC Barcelone et dont le départ n’a toujours pas été compensé.

David et Osimhen ont la cote au mercato

Selon Sky Sports, Thomas Tuchel est un grand fan de Jonathan David, encore buteur ce week-end contre Montpellier et envisagerait une offensive lors du prochain mercato. Pour l’heure, aucune discussion n’a toutefois été entamée ni avec le joueur, ni avec le LOSC. Mais le PSG est prévenu, que ce soit pour Jonathan David ou pour Victor Osimhen, il croisera sans aucun doute la route d’un Bayern Munich assoiffé d’avant-centre cet été au mercato. Il faudra surmonter cet adversaire pour combler Kylian Mbappé, qui compte bien réitérer son désir d'avoir un joueur capable de fixer les défenses pour encore mieux s'exprimer au Paris SG.