Le PSG active une clause secrète, Dembélé signe 5 ans ‍!

Ultime rebondissement dans le dossier Ousmane Dembélé, l’international français sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. La signature de l’attaquant barcelonais dans la capitale est attendu dans les 72 heures.

Fin du suspense et des frayeurs pour les supporters du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, rapidement confirmées par Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre Paris, Dembélé et le Barça pour le transfert de l’attaquant français dans les 72 heures. A en croire le journaliste de France Télévision, le joueur a notifié son envie de rejoindre le PSG avant le 31 juillet et le champion de France en titre va débourser 50 millions d’euros pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé, qui va signer cinq ans et qui va devenir « l’un des leaders » du projet de Luis Enrique à Paris.

Dembélé clarity ⚠️🇫🇷



PSG have NOT activated La Liga €50m exit clause for Ousmane — expired and now valid for €100m.



By sending formal letter to Barça, PSG activated a ‘private’ clause.



It makes Dembélé available for same amount, €50m.



Deal to be sealed by end of the week.