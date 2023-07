Le PSG active sa clause, Simons fait patienter le Qatar

Le PSG veut remodeler une partie de son effectif lors de cette intersaison. Luis Enrique veut notamment faire de la place pour des jeunes joueurs à fort potentiel.

A Paris, on se prépare doucement mais sûrement à changer de projet. Luis Enrique veut du temps pour mettre en place ses idées de jeu et le PSG est prêt à lui accorder ses demandes. Le mercato est très agité dans la capitale. Si les champions de France souhaitent recruter quelques stars, notamment au poste de numéro 9, les Franciliens veulent aussi prendre le temps de développer des jeunes. Et à Paris, il n'en manque pas. Le PSG ne veut pas reproduire certaines erreurs faites dans le passé. L'été dernier, Xavi Simons quittait la capitale libre pour signer au PSV. Auteur d'un saison passée énorme aux Pays-Bas, le Néerlandais pourrait tout de même revenir au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG



Now it’s only up to the player.



Understand buy back clause expires on July 31.



Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w