Le PSG acte une décision déchirante au mercato

Depuis le début de la préparation, le PSG est hésitant au sujet de l’avenir de son attaquant Arnaud Kalimuendo.

L’attaquant du Paris Saint-Germain sort de deux belles saisons au RC Lens, ce qui lui a donné une belle valeur sur le marché des transferts. Estimé à près de 20 millions d’euros, Arnaud Kalimuendo pourrait renflouer les caisses du PSG lors du mercato estival. Mais après une préparation aboutie et une tournée au Japon où il a crevé l’écran, Arnaud Kalimuendo a fait l’objet d’une véritable hésitation au sein de l’état-major du club parisien. L’entraîneur Christophe Galtier est fan du joueur et de son état d’esprit et verrait d’un très bon œil de le garder. La décision finale revient toutefois à Luis Campos et selon les informations relayées par Team Talk, le Portugais a douloureusement tranché en faveur d’une vente d’Arnaud Kalimuendo cet été en raison de la concurrence énorme à son poste au PSG avec Messi, Neymar, Mbappé, Icardi, Sarabia et Ekitike.

La tendance à un départ pour Kalimuendo

Une décision déchirante pour le Paris Saint-Germain mais une excellente nouvelle pour les courtisans d’Arnaud Kalimuendo. Et ils sont nombreux, en France et à l’étranger. Selon le média britannique, Leeds est toujours en pole pour accueillir l’attaquant de l’Equipe de France espoirs. Le club anglais a vendu Kalvin Phillips et Raphinha cet été et dispose du budget nécessaire pour poser 20 à 25 millions d’euros bonus compris sur la table afin de recruter Arnaud Kalimuendo. En France, deux clubs ont manifesté leur intérêt pour le buteur du PSG : Nice et Rennes. Mais ces deux clubs doivent d’abord vendre un attaquant avant de passer à l’attaque. Leeds est donc plus que jamais le favori pour recruter Arnaud Kalimuendo, dont le départ ne manquera pas de faire grincer quelques dents chez les observateurs alors que parallèlement, Mauro Icardi semble -lui- bien parti pour rester dans son confort parisien, malgré un niveau physique et technique qui interpelle.