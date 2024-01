Le PSG accélère la signature de Moscardo malgré sa blessure

Après avoir enregistré l'arrivée de sa première recrue de l'année Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain s'apprête à signer un autre joueur brésilien, Gabriel Moscardo qui devrait arriver malgré sa blessure.

🔴🔵 Understand Thursday will be the Gabriel Moscardo signing day at Paris Saint-Germain.



PSG have decided to proceed with the deal, no changes despite injury & surgery needed. 🇧🇷



Moscardo will sign on Thursday and then undergo surgery in Doha; he will be out for three months. pic.twitter.com/Sz63yvrKxI