Le PSG a un plan B dangereux pour l’après-Mbappé

Bientôt affaibli par le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain étudie de nombreuses pistes pour se renforcer. Le club de la capitale, particulièrement intéressé par le Napolitain Victor Osimhen, garde aussi un œil sur Marcus Rashford. Une piste étonnante compte tenu de l’actualité de l’attaquant anglais à Manchester United.

Attaché à sa nouvelle politique, le Paris Saint-Germain compte bien s’y tenir après le probable départ de Kylian Mbappé cet été. Le champion de France en titre n’envisage pas la signature d’une nouvelle star. Pour compenser la perte de leur attaquant, les Parisiens vont plutôt améliorer l’effectif dans son ensemble. Cela passera notamment par un renfort de qualité dans le secteur offensif. Le nom de Victor Osimhen revient avec insistance depuis quelques jours, Naples ayant déjà acté le départ de son attaquant.

Mais l’international nigérian ne manque pas de courtisans et oblige le Paris Saint-Germain à étudier des alternatives. C’est pourquoi le journal britannique i annonce un intérêt pour Marcus Rashford. Ce n’est évidemment pas la première fois que l’attaquant de Manchester United apparaît dans l’actualité mercato du club francilien. Mais la forme actuelle du Mancunien rend cette piste plutôt étonnante. Loin de son meilleur niveau, l’international anglais réalise une saison décevante (5 buts et 3 passes décisives en Premier League).

