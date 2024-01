Le PSG a tout tenté pour relancer Ekitike

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart cette saison au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike paye son refus d’intégrer la transaction pour Randal Kolo Muani l’été dernier. Mais pour le consultant Jérôme Rothen, l’ancien attaquant de Reims n’a pas fait le nécessaire pour convaincre ses dirigeants pourtant bien intentionnés.

Sauf improbable revirement de situation, on ne reverra plus Hugo Ekitike sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 21 ans a totalement disparu des plans de Luis Enrique en tout début de saison, et plus précisément après la fermeture du mercato estival. Ce n’est sûrement pas un hasard puisque l’ancien joueur de Reims semble payer son refus d’entrer dans la transaction pour Randal Kolo Muani. Mais pour le consultant Jérôme Rothen, l’indésirable parisien ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Ekitike, accusé d'être le principal responsable de sa situation au PSG:



« Il a eu du temps de jeu avec Galtier, a rappelé l’ancien Parisien sur RMC. Une fois qu'on te donne ta chance, à toi de te bouger les fesses mon coco ! A toi de faire en sorte que le temps d'adaptation soit plus rapide qu'une année. A Paris, tu n'as pas beaucoup de temps donc il faut au moins montrer une progression et ça a été la déchéance tout au long de la saison dernière. Je veux bien qu'il ait cette nonchalance en lui qui lui fait parfois défaut, mais il y a des joueurs comme ça. Il faut se forcer, accepter les critiques, se servir de tes coéquipiers, de ton entraîneur, de son staff de l'époque. »

Ekitike n'a pas saisi sa chance

« Parce que Galtier et son staff ne l'ont pas laissé de côté, ils l'ont accompagné. Le problème c'est qu'il faut être réceptif à tout ça, il faut être intelligent, remettre les pieds sur terre et ça n'a jamais été son cas. Au contraire, il s'est pris pour un cador et ça se voit sur ses prestations de la saison dernière, et encore plus avec ce qui s'est passé cet été. Quand le club a décidé de passer à autre chose, qu'est-ce qu'il a fait ? "Non, niveau salaire je gagne bien ma vie donc je ne ferai pas de concession" », a dénoncé Jérôme Rothen, qui ne regrettera pas le départ d’Hugo Ekitike, notamment convoité par l’Eintracht Francfort.