Le PSG a recruté un monstre, Marquinhos est choqué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera aux prises avec Gérone ce mercredi soir en Ligue des champions. Luis Enrique pourra compter sur la plupart de ses forces vives face aux Catalans.

A Paris, la pression monte tranquillement avant le début d'une nouvelle campagne de Ligue des champions attendue. Le PSG a de grands objectifs dans la compétition après avoir atteint le dernier carré la saison passée. Cet été, Luis Enrique a demandé quelques retouches à Luis Campos sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui ont débarqué au Paris Saint-Germain : Joao Neves. Le milieu de terrain portugais réalise un très bon début de saison, avec notamment 4 passes décisives délivrées en Ligue 1. L'ancien du Benfica sera très attendu par les fans et observateurs du PSG, qui misent beaucoup sur lui et sa patte technique. D'ailleurs, pour Marquinhos, le club de la capitale n'avait plus connu un tel apport depuis longtemps.

Marquinhos sous le charme de Joao Neves

Ce mardi en conférence de presse, le capitaine du PSG n'a en effet pas tari d'éloges sur l'international portugais. « C'est un monstre. Il s'est rapidement habitué et adapté au jeu. Pourtant, la philosophie du coach n'est pas forcément facile à comprendre. Surtout au milieu de terrain, c'est une place importante. Il était déjà prêt à jouer et il a eu un grand niveau. C'est important pour nous même s'il est très jeune. Il est prêt et mature. Tout le monde est content avec lui. Qu'il continue comme ça et on sera là pour l'aider de la meilleure façon possible », a notamment indiqué Marquinhos, rassuré que son club ait recruté un si bon joueur devant lui. Joao Neves, âgé de 19 ans seulement, peut notamment compter sur le soutien de ses compatriotes portugais pour s'acclimater rapidement. Contre Gérone, il devrait démarrer titulaire, pour le plus grand bonheur de Marquinhos, donc.