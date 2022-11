Le PSG a raté son mercato, l'impitoyable bilan

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La première partie de saison touche à sa fin et l’heure est au bilan pour le PSG après un mercato estival mouvementé. Si les résultats sont à la hauteur, il est clair que les derniers renforts ne sont pas tous au niveau attendu par Luis Compas.

Durant tout l’été, Luis Campos a tenté de recruter une pointure en défense centrale. La priorité du conseiller sportif du Paris Saint-Germain se nommait Milan Skriniar, mais aucun accord n’a finalement été trouvé entre l’Inter Milan et le club parisien en dépit de longues négociations. Le mercato estival s’est donc conclu avec les arrivées de Mukiele, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, Renato Sanches et Hugo Ekitike. L’heure est au bilan et dans son édition du jour, L’Equipe est assez sévère avec les recrues du Paris Saint-Germain. En effet, selon le quotidien sportif, les joueurs recrutés par Luis Campos durant la dernière période de mercato n’apportent pas ce qu’elles devraient à l’effectif parisien en attendant de voir comment toutes ces recrues évolueront durant la seconde partie de saison.

Le bilan décevant des recrues du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

« Recruté pour concurrencer Achraf Hakimi, Nordi Mukiele a éprouvé des difficultés à trouver des repères à ce poste de piston (…) Fabian Ruiz ne manque pas d'outils. Il doit davantage faire avancer le jeu (par la passe ou balle au pied), doit avoir une influence plus importante dans le domaine aérien (offensif comme défensif) et faire davantage parler sa qualité de frappe (…) Renato Sanches est la grande déception. Son deuxième but avec Paris dimanche (81e, 4-0) ne change rien. C'est du Portugais que devaient venir cette saison les changements de rythme au milieu. Avec cette faculté à casser la ligne de pressing balle au pied. On l'a trop peu vu pour l'instant », regrette L’Equipe avant de faire le point sur Vitinha, Ekitike et Carlos Soler.

Vitinha, le plus convaincant de tous

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Ekitike (@hekitike)

Malgré un début de saison convaincant, Vitinha a baisé de rythme et les doutes sont encore présents à son sujet selon le quotidien national. « Le Portugais, qui a dû réapprendre tous les circuits de jeu (le jeu était plus direct au FC Porto), s'est essoufflé ces dernières semaines. On l'a senti moins disponible, plus en retrait dans ses initiatives (…) Son but face à Auxerre (51e, 2-0) doit permettre de le libérer. Avant cela, sur le peu de minutes qu'il avait obtenues, Hugo Ekitike avait montré des signes de fébrilité (…) L’impression globale reste insuffisante pour Carlos Soler. En numéro 10 ou en 8, comme face à Auxerre, l'ancien joueur du Valence CF, au toucher de balle indéniable, a un mal fou à avoir une quelconque influence sur le jeu » écrit le quotidien, qui estime donc que le bilan n’est positif pour aucune des recrues de Luis Campos après quinze matchs de Ligue 1 et six rencontres de Ligue des Champions. Un constat forcément inquiétant et frustrant pour le conseiller sportif du PSG, lequel va devoir rectifier le tir au prochain marché hivernal des transferts, alors qu'à priori Nasser Al-Khelaifi va lui confier les clés du mercato.