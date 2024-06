Le PSG a pitié du Barça et lui laisse un joueur

Dans : PSG.

Longtemps intéressé par le profil de Frenkie de Jong, le Paris Saint-Germain ne devrait pas revenir à la charge cet été. Le champion de France se réjouit de la progression de son milieu Vitinha et ne sent plus la nécessité de recruter le Blaugrana. Un grand soulagement pour le FC Barcelone.

C’est sans grandes garanties que l’entraîneur Hansi Flick a débarqué au FC Barcelone. Avant l’ouverture du mercato estival, le successeur de Xavi n’est pas du tout certain de pouvoir renforcer son effectif, ni même de conserver ses meilleurs éléments. Toujours en cause, les difficultés du club catalan avec le fair-play financier de la Liga. Ces mêmes doutes qui expliquent sans doute la situation de Frenkie de Jong.

Le PSG a lâché De Jong

Le milieu sous contrat jusqu’en 2026, sollicité depuis plusieurs mois pour une prolongation, ne cesse de temporiser. Résultat, son avenir devient incertain aux yeux de ses dirigeants. D’autant que le Néerlandais ne manque jamais d’offres sur le marché des transferts. Devancé sur le fil par le Barça en 2019, le Paris Saint-Germain a de nouveau rappelé son intérêt à l’agent de Frenkie de Jong ces derniers mois, révèle le média local Sport. Mais la source indique que le champion de France ne devrait pas revenir à la charge cet été.

En effet, la direction francilienne réserve ses ressources financières à la succession de Kylian Mbappé dans le secteur offensif, et à l’amélioration de la ligne défensive. Le Paris Saint-Germain estime qu’il n’est plus nécessaire de recruter une référence dans l’entrejeu depuis la forte progression de Vitinha, auteur d’une excellente saison sous les ordres de Luis Enrique. Un grand soulagement pour le FC Barcelone qui, un an après le départ d’Ousmane Dembélé vers la capitale française, n’aura pas à lutter contre des Parisiens beaucoup mieux armés sur le plan économique.