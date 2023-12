Le PSG à la sauce américaine, c'est pour l'histoire

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, le PSG a accueilli un nouvel actionnaire dans son capital : le fonds d'investissement américain Arctos Partners. Ce nouvel acteur n'est pas attendu pour faire grimper les dépenses mais plutôt pour augmenter les recettes, notamment aux Etats-Unis.

Même QSI peut avoir besoin d'aide sur le plan financier. Le richissime actionnaire du PSG a sollicité l'arrivée de nouveaux actionnaires au sein du capital du club parisien. Après plusieurs mois de négociations, le fonds d'investissement américain Arctos Partners a finalement racheté 12,5% du PSG dans la semaine. Arctos apporte ainsi 500 millions d'euros au capital du PSG. C'est un acteur solide, déjà présent à Liverpool et dans des franchises de sport aux Etats-Unis comme les Warriors de Golden State en NBA. De quoi être encore plus entreprenant au mercato ? Pas vraiment. Arctos sera éloigné du secteur sportif. QSI attend surtout de son partenaire qu'il lui fasse gagner plus d'argent à court terme.

Le PSG vise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Le PSG est régulièrement déficitaire depuis la prise de pouvoir de QSI en 2011. Avec Arctos, l'actionnaire qatari veut enfin atteindre la rentabilité pour son club de football. Secrétaire général du PSG, Victoriano Melero a expliqué la stratégie du club au journal britannique Financial Times. La venue d'Arctos Partners doit permettre de mieux infiltrer le marché commercial aux Etats-Unis. Le club parisien veut vendre plus de maillots mais cherche aussi des solides entreprises susceptibles de devenir de nouveaux sponsors du PSG.

Le nouveau partenariat bouclé entre QSI, propriétaire du PSG, et Arctos Partners permet au club de la capitale d'accroître sa valorisation à 4,25 milliards d'euros. Mais où le club se classe-t-il par rapport aux mastodontes européens ? https://t.co/9Xz1gdjpth pic.twitter.com/xzjQk8sseo — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 7, 2023

« Il y a une grande, très grande opportunité sur le marché américain. Avoir Arctos, avec toutes les entreprises dans lesquelles ils ont des participations, mais aussi avec l'expertise qu'ils ont, pour nous, ce sera très, très utile de les avoir à côté de nous », a t-il confié. Selon Victoriano Melero, cela doit aider le PSG à atteindre un chiffre d'affaires annuel d'un milliard d'euros. De quoi faire des exercices enfin rentables pour le club parisien, lequel est déjà en passe de réaliser un chiffre d'affaires record de 800 millions d'euros pour 2022-2023. Un pari logique alors que le football se développe fort aux Etats-Unis. L'ancien parisien Lionel Messi a suscité un réel engouement à Miami et la Coupe du monde de foot y sera organisée en 2026.