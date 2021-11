Le PSG à fond sur Christopher Nkunku !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vendu par le PSG à Leipzig pour 13 millions d’euros en juillet 2019, Christopher Nkunku a pris une stature internationale en Allemagne.

Cette saison, le milieu offensif du RB Leipzig affole les compteurs avec 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques exceptionnelles pour Christopher Nkunku, tout proche de l’Equipe de France mais qui n’a finalement pas été appelé par Didier Deschamps pour les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande. S’il maintient ce niveau, nul doute que Christopher Nkunku aura sa chance avec les Bleus dans les mois à venir. Et le natif de Lagny-sur-Marne risque également d’avoir de jolies proposition sur le marché des transferts. Une tendance confirmée par SportBild, qui affirme en ce milieu de semaine que Christopher Nkunku est très courtisé… y compris par son ancien club, à savoir le PSG.

Le PSG très intéressé par un retour de Nkunku

Le média allemand affirme que le Paris Saint-Germain est très intéressé par un retour de Christopher Nkunku, et pourrait formuler une offre l’été prochain pour celui qui est sous contrat avec le Red Bull Leipzig jusqu’en juin 2024. Les dirigeants du PSG devront néanmoins batailler durement pour obtenir le renfort de Christopher Nkunku dans la mesure où l’ancien Titi parisien est également courtisé par le Real Madrid, Manchester City, Chelsea ainsi que la Juventus Turin. Une liste de prétendants de rêve pour Christopher Nkunku, qui avait ouvert la porte à un retour au PSG dans une interview accordée à Téléfoot il y a quelques jours. « Mon passage au PSG m’a fait grandir. Il n’y a aucun regret au sujet de mon départ. Ça m’a donné beaucoup d’expérience et ça, j’en suis fier. C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas » avait lancé Christopher Nkunku, qui n’est donc pas fermé à un fracassant retour dans la capitale française. Reste à voir quel prix le RB Leipzig réclamera pour ce qui est dorénavant son meilleur joueur.