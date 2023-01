Le PSG a besoin d’un miracle pour Skriniar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En contact avec Milan Skriniar depuis l’été dernier, le Paris Saint-Germain voit ses chances diminuer sur ce dossier. Sans parler de l’Inter Milan qui tente de prolonger son défenseur central, beaucoup d’autres admirateurs venus de Premier League compliquent la situation.

A écouter les décideurs du Paris Saint-Germain, la piste Milan Skriniar ne serait plus d’actualité. Le président Nasser Al-Khelaïfi laissait entendre que l’effectif n’avait pas besoin de renfort cet hiver. Idem pour l’entraîneur Christophe Galtier qui, après s’être plaint du recrutement estival, estime désormais que l’arrivée d’un défenseur central n’est plus nécessaire. Le technicien pense pouvoir s’appuyer sur le tout jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans). A moins qu’il ne s’agisse d’un coup de bluff.

Car les sources sont unanimes et placent toujours le Paris Saint-Germain sur les traces de Milan Skriniar. Pour le moment, le club de la capitale attendrait simplement que le défenseur central en fin de contrat prenne une décision définitive, lui qui négocie actuellement une prolongation à l’Inter Milan. On sait que les Nerazzurri n'ont pas les moyens de s'aligner sur l'offre parisienne. Le problème pour le champion de France en titre, c’est que la Premier League arrive en force sur ce dossier.

Les Anglais arrivent en force

Selon les informations de 90min.com, en cas de non prolongation, le Slovaque verra Chelsea, Newcastle et les deux clubs de Manchester, City et United, se jeter sur lui pour le récupérer libre l’été prochain. Pire encore pour le Paris Saint-Germain, le média affirme que Liverpool pourrait tenter sa chance pendant ce mois de janvier. Les Reds seraient en réflexion suite à la blessure du Néerlandais Virgil van Dijk, que le manager Jürgen Klopp a annoncé absent pour environ un mois. Compte tenu du prestige de la Premier League et de la puissance financière de ses cadors, cette concurrence risque de changer la donne dans le feuilleton Milan Skriniar.