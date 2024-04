Le PSG a 0 pression, Luis Enrique promet l'enfer au Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG joue gros ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique le sait, même s'il tient à rassurer sur l'état d'esprit de ses troupes.

Le PSG va très bientôt retrouver son vieil ennemi barcelonais en Ligue des champions. Mercredi soir, le Parc des Princes mettra ses plus beaux habits de lumière pour la réception des Catalans. Beaucoup d'espoirs sont présents avant cette rencontre de gala dans la capitale. Si le PSG n'est pas le grand favori de cette fin de Ligue des champions, le club francilien veut néanmoins tout donner pour jouer sa chance à fond. Si les Catalans ont récemment fait part de leurs ambitions et leur volonté de rallier la finale, pour Luis Enrique c'est sûr, il est inimaginable de voir un Barça plus motivé que le PSG pour une raison bien claire.

Luis Enrique envoie un message clair au Barça, zéro pression au PSG

Luis Enrique : « le Barça a gagné 5 LDC, nous aucune, il est impossible qu’ils soient plus excités que nous, c’est IMPOSSIBLE.



La pression ? aucune.

L’ambition ? TOTALE.» pic.twitter.com/NUjAiaOMXo — Panam’s (@panams75) April 8, 2024

Lors d'un passage sur PSG TV, l'Espagnol a en effet rappelé que son groupe était plus motivé que jamais à l'idée d'aller chercher une première Ligue des champions. « Non pas de pression du tout. La finale ? C'est celui qui est le mieux préparé ou celui qui joue le mieux. Notre objectif est de gagner tous les titres. On a beaucoup d'espoirs pour la Ligue des champions. Il n'y a pas de pression. C'est même tout le contraire. Barcelone a remporté 5 fois la compétition et nous aucune. Il est impossible qu’ils soient plus excités que nous, c’est impossible. La pression ? aucune. L’ambition ? Totale », a notamment indiqué Luis Enrique, impatient de se confronter à son ancienne équipe. Un énorme duel tactique devrait d'ailleurs avoir lieu avec Xavi, qui aurait, selon Sport, un plan pour cibler Warren Zaïre-Emery lors de la rencontre aller au Parc des Princes. Attention à l'excès de confiance néanmoins pour les Catalans, qui seront attendus de pied ferme par les Franciliens.