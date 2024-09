Le plan anti-Barcola dévoilé, le PSG pleure

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Bradley Barcola a été éteint sur les deux derniers matchs et cela peut s'expliquer. Les adversaires ont coincé le joueur du PSG, qui va devoir trouver la solution.

Le PSG vient de vivre deux matchs plus difficiles en Ligue des Champions face à Gérone et à Reims en Ligue 1. Deux buts marqués, cela fait clairement baisser la moyenne. Il faut dire que Bradley Barcola s’est montré bien discret sur ces deux rencontres. Le Parisien précise ce lundi que le joueur était malade cette semaine et n’était pas forcément à 100 % pour le match européen. Il allait en revanche mieux pour la rencontre de Ligue 1, mais a été bien pris par une formation de Reims qui a reconnu avoir travaillé spécialement pour ne pas subir les foudres de l’ancien lyonnais. Le plan est désormais clairement connu, il s’agit d’empêcher l’ailier parisien d’avoir de l’espace, et surtout d’éviter qu’il rentre à l’intérieur, quitte à le laisser déborder et centrer.

Barcola et Luis Enrique vont devoir trouver la solution

« L’intéressé n’a pas attendu la rencontre de ce samedi pour faire le constat qu’il n’était plus traité de la même manière par ses adversaires. Avant la rencontre face à Gérone, il s’en était ouvert à certains de ses proches et avait remarqué que les défenseurs tentaient de l’enfermer le long de la ligne ou venaient systématiquement fermer son angle de frappe quand il repiquait dans l’axe », précise ainsi Le Parisien. Bradley Barcola n’est plus la surprise que personne n’avait vu venir, et les adversaires s’adaptent bien logiquement. Le joueur a toutefois bien compris que les choses allaient désormais être plus compliquées après son début en fanfare et ses actions décisives qui portaient le PSG. A Luis Enrique aussi de travailler avec lui pour d’autres solutions, car il ne serait pas bon pour Paris de se reposer trop sur la grande forme d’un Ousmane Dembélé en feu actuellement, mais loin d’être un gage d’avenir en ce qui concerne son efficacité sur le long terme.