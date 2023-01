Le pire Neymar est de retour, le PSG tremble

Dans : PSG.

De retour aux affaires courantes avec le PSG, Neymar ne parvient pas à convaincre. Son attitude dérange, notamment sur ses défauts habituels, les exagérations de faute et le "cinéma" autour de son jeu.

Depuis la fin de la Coupe du monde, le Paris SG a repris en douceur en Ligue 1 et en Coupe de France. Une défaite logique à Lens dans le seul match avec un gros rythme, et des succès étriqués et guère convaincants face à Strasbourg, Angers et Châteauroux. Une mise en route compréhensible après le rendez-vous au Qatar, et avec des joueurs qui ne sont pas encore dans leur pic de forme. D’autant plus que les remplaçants ne sont pas forcément au niveau attendu, notamment dans la colonie des Espagnols. Mais entre son carton rouge contre Strasbourg et son comportement, Neymar file un mauvais coton selon Daniel Riolo, qui n’épargne une nouvelle fois pas le numéro 10 du PSG. Dans une longue tirade sur l’ancien prodige de Santos, le consultant de RMC souligne que le meneur de jeu parisien ne montre pas beaucoup de signes encourageants pour la suite de la saison, et craint que le PSG ne se morde encore les doigts avec un échec retentissant en Ligue des Champions si les choses ne changent pas radicalement.

Les roulades de Neymar, il n'en peut plus

« Pauvreté dans le jeu, pauvreté dans les attitudes... Le sketch. Chaque corner, chaque coup-franc, Messi vient, Neymar vient, on discute la main devant la bouche, c'est toi ou c'est moi qui tire. Tu veux faire quoi ? On va se le jouer à deux ? C’est grotesque. Ils sont ridicules. Même quand y’a un coup-franc pour Neymar, c’est Messi qui va les tirer. Je ne sais pas si on se rend compte du ridicule. Mais quelle image tu renvoies ?! Quel ridicule. Et Neymar, il se roule dans la boue du ridicule en permanence, et ça tombe par terre, et ça roule à peine tu le touches. Il est mauvais. Messi aussi, il ne fait pas un bon match, mais avec la Coupe du monde, on ne peut plus jamais rien dire sur Messi. Petit à petit, chaque semaine jusqu’au 14 février, on va leur demander d’allumer l’interrupteur, que ça court, que ça soit propre techniquement, et que Mbappé revienne car sans lui, il n’y a rien devant, aucune vitesse ni accélération », a demandé Daniel Riolo, persuadé que le Paris SG va au-devant de grandes désillusions s’il continue sur ce rythme, à désormais un mois du premier match face au Bayern Munich.