Le mercato lancé, le PSG pourra remercier Sarabia

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain n’envisage aucun recrutement, du moins selon les déclarations dans les médias, le possible départ de Pablo Sarabia pourrait changer la donne. Le milieu offensif espagnol intéresse particulièrement le manager de Wolverhampton Julen Lopetegui.

La situation de Pablo Sarabia a bien changé en l’espace de quelques mois. Suite à un prêt convaincant au Sporting Portugal, le milieu offensif espérait poursuivre sur sa lancée en retrouvant le Paris Saint-Germain. L’Espagnol, malgré le trio intouchable composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, comptait tirer son épingle du jeu et possédait les faveurs de ses supérieurs. Seulement voilà, Pablo Sarabia n’a jamais répondu aux attentes lors des apparitions offertes par l’entraîneur Christopher Galtier. Cette saison, l’ancien joueur du FC Séville a systématiquement déçu.

Sarabia déçoit le PSG

Il ne compte pas la moindre passe décisive ni le moindre but depuis le début de l’exercice toutes compétitions confondues. Un départ n’est donc pas à exclure cet hiver. D'autant que sa cote reste plutôt élevée sur le marché des transferts. Plusieurs formations s’intéressent à sa situation. Mais c’est surtout Wolverhampton qui a dégainé avec une offre dont le montant n’a pas filtré d’après le quotidien As. Le manager Julen Lopetegui, qui l’a connu dans les sélections de jeunes en Espagne, en a fait sa priorité numéro 1.

Pablo Sarabia es el objetivo número 1 de Lopetegui, tal y como ha adelantado As. El Wolverhampton ya ha hecho una oferta al PSG por el español, aunque de momento los parisinos tensan para sacar más dinero. @relevo https://t.co/IEd5XvmShK — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 12, 2023

Sans doute une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui ne retiendra pas son joueur sous contrat jusqu’en 2024, et dont le prix risque de chuter l’été prochain. D’autant qu’en cas de vente de Pablo Sarabia, le recrutement du club de la capitale pourrait être débloqué. Le président Nasser Al-Khelaïfi et l’entraîneur Christophe Galtier ont déjà fermé la porte à toute arrivée. Mais le départ de l’international espagnol pourrait permettre de le remplacer et d’apporter davantage de profondeur de banc derrière la MNM, un défaut pointé du doigt à plusieurs reprises cette saison.