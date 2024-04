PSG ‍: Il attaque Mbappé et cite des détails

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG joue mardi son avenir européen à Barcelone et pour espérer se qualifier, Luis Enrique a besoin d'un Kylian Mbappé au sommet de sa forme. Mais l'attaquant parisien inquiète énormément et le débat fait rage.

Grâce à l'intervention de la LFP qui a repoussé au 24 avril les matchs des trois équipes françaises encore engagées dans les coupes européennes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont été en mesure de se vider la tête après la défaite face au FC Barcelone. S'il est resté discret, le numéro 7 du Paris Saint-Germain est bien conscient que le visage qu'il a affiché mercredi au Parc des Princes n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui par le club de la capitale et ses supporters.

Mbappé n'assume pas ses erreurs

Tandis que ces derniers s'agacent des performances de Mbappé, certains veulent pointer la responsabilité de Luis Enrique dans la gestion de la star tricolore. Cela commence à sérieusement agacer, notamment Dave Appadoo, le journaliste de L'Equipe n'étant pas tendre du tout avec Kylian Mbappé dont il pense qu'il met trop facilement sur le dos des autres ses propres erreurs. « Mbappé est juste moins bon depuis un bon moment. La saison passée déjà, elle n’est pas très très bonne pour lui et il doit s’arracher à la fin pour avoir le titre de meilleur buteur de Ligue 1 alors qu’il était à la lutte avec Lacazette. Et pour justifier cela, on avait dit qu’il avait été plombé par Messi et Neymar, c’est lui qui avait laissé filtrer cela, souvenez vous du fameux pivot gang. Mais désormais, Messi et Neymar ne sont plus là, Verratti et son hygiène de vie qui ne correspond pas à Mbappé, il n’est plus là non plus. Toutes ces « brebis galeuses », elles sont parties. Et maintenant, on cherche encore une autre raison en parlant de Luis Enrique. Il a fait place nette au PSG, donc à un moment il y a aussi sa propre responsabilité », a d'abord lancé notre confrère sur la chaîne L'Equipe, avant d'aller plus loin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Car pour Dave Appadoo, le joueur de 25 ans ne donne plus tout ce qu'il peut pour le Paris Saint-Germain, et cela se ressent très clairement. « C’est trop facile de dire que ses contre-performances viennent de l’entraîneur (…) Je trouve qu’il joue à l’économie depuis un moment, il joue seulement les coups pour lui, il ne génère plus rien. Il ne fait plus d’effort, plus d’appel, il rend possible la gestion de Luis Enrique. Si à chaque match, il était celui qu’il prétend être, à savoir le meilleur joueur du monde et le Ballon d’or, il ne peut pas se comporter comme il se comporte chaque semaine », fait remarquer le journaliste, qui n'est pas loin de penser que depuis qu'il a choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour probablement rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n'est plus tout à fait le même joueur. A ce dernier de répondre à tout cela à partir de 21h mardi prochain au stade olympique de Barcelone.