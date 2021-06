PSG : Ben White de Brighton, l'idée surprise de Paris

Dans : PSG.

À la recherche d’un défenseur central, l’entraîneur du PSG cible une piste d’Arsenal en Premier League.

La charnière du PSG Marquinhos - Presnel Kimpembe a impressionné pendant une bonne partie de la saison, avant de fatiguer. Les remplaçants, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Timothée Pembele voire Danilo pour dépanner, n’offrent pas de véritables garanties. Leonardo cherche un nouveau défenseur central et Raphaël Varane est le nom sorti avec le plus d’insistance. En fin de contrat dans un an, l’international français n’est pas satisfait de l’offre de prolongation du Real Madrid. Florentino Pérez tente quand même de le retenir après le départ de Sergio Ramos. Et le champion du monde français à un faible pour Manchester United. Dès lors, le PSG anticipe un échec et vise Ben White selon The Mirror. L’idée vient de Mauricio Pochettino, très attentif aux performances du joueur de Brighton depuis son prêt à Leeds.

Pochettino s’est renseigné auprès de Bielsa

Le média anglais explique même que l’entraîneur du PSG est allé à la pêche aux renseignements auprès de son mentor, Marcelo Bielsa. Ce dernier a eu Ben White sous ses ordres en 2019-2020, la saison du titre en Championship pour Leeds. Le problème pour le PSG, c’est qu’Arsenal avance dans le dossier. Une offre de 40 ME a déjà été refusée par Brighton. « Il est entendu que les Seagulls n’examineront que les offres supérieures à 50 millions de livres sterling (58M€) pour le défenseur anglais », a précisé Sarah Rendell, la journaliste du Mirror. Ben White vit à 23 ans sa première compétition internationale avec l’Angleterre. Il a remplacé Trent Alexander-Arnold, blessé, pour l’Euro 2021. Il a vécu le premier match contre la Croatie sur le banc, et le deuxième contre l'Écosse en tribunes.