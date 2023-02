Le coup tordu de Messi, le PSG s’y prépare

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au PSG, et il y a même un désaccord financier lors du dernier rendez-vous. Nasser Al-Khelaïfi demeure confiant, mais a demandé à Luis Campos de préparer un plan B.

Annoncée depuis des semaines, puisque même la presse espagnole l’avait considérée comme « imminente » lors des fêtes de fin d’année, la prolongation de Lionel Messi au PSG n’est toujours pas effective. Le joueur argentin possède une option pour continuer l’aventure encore un an, mais il n’a pas décidé de l’activer. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi montre toujours une confiance absolue dans la bonne réalisation de cette opération, et c’est aussi la volonté du Qatar de prolonger le contrat du champion du monde. Mais tant que rien n’est signé, le danger est bien présent et plusieurs éléments laissent à penser que tout n’est pas si rose entre le PSG et Lionel Messi.

Un désaccord financier annoncé ?

Le journaliste espagnol Dani Serrano annonce ainsi que, lors des dernières discussions, le club de la capitale et son numéro 30 n’ont tout simplement pas trouvé d’accord pour un nouveau bail. Le différent serait dans un premier temps financier selon la plume d’El Nacional, pour qui cela peut aussi servir d’excuses à La Pulga. L’idée serait en effet de conserver toutes les options en tête selon le déroulement de la fin de la saison. Lionel Messi compte ainsi se servir de l’expérience de la saison passée, où l’élimination face au Real Madrid avait provoqué des sifflets à son encontre dans le Parc des Princes. Un comportement qu’il n’a clairement pas digéré, lui qui refuse toujours de saluer les supporters, à domicile comme à l’extérieur, après chaque match. A Montpellier encore une fois, tout l’effectif parisien a pris la peine d’aller voir les supporters à la Mosson, sauf Lionel Messi qui a rejoint directement le vestiaire.

Une preuve en tout cas que le champion du monde 2022 compte se laisser le temps de la réflexion, et que même un retour au FC Barcelone ne serait pas totalement exclu à ses yeux. La façon dont il a quitté le club catalan et la manière dont il en parle à son entourage ne va pas vraiment dans ce sens, surtout vues les difficultés économiques des Blaugranas depuis deux ans.

Le PSG pense à Marcus Rashford pour 80 ME

Mais en tout cas, le PSG est prévenu que ce ne sera pas aussi facile que cela de garder Lionel Messi pour les prochaines saisons. Nasser Al-Khelaïfi a beau être un admirateur convaincu de l’Argentin, il sait aussi que l’effectif a besoin d’être renouvelé, surtout que Neymar est quasiment intransférable avec son contrat en or pour encore de longues années. Résultat, si jamais Lionel Messi venait à faire faux bond, le Paris SG a l’intention de mettre le paquet sur Marcus Rashford, qui retrouve son meilleur niveau avec Manchester United, après une brillante Coupe du monde sous le maillot de l’Angleterre. Pour convaincre les Red Devils de lâcher leur numéro 10, Paris est prêt à mettre 80 millions d’euros, pour un joueur qui sera l’été prochain à un an de la fin de son contrat. Une broutille pour les clubs anglais, mais qui montre tout de même que Luis Campos est chargé de préparer un plan B si jamais Lionel Messi décidait de laisser le PSG sur le carreau l’été prochain.