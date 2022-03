Le chaos au PSG si Mbappé part, ce consultant prévient

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, le PSG a été battu 1-0 à Nice après une triste prestation. L'attaque parisienne, sans Kylian Mbappé, a particulièrement inquiété et le possible départ de son jeune prodige la saison prochaine ne promet rien de bon pour Kévin Diaz.

Le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous, samedi soir, sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Devant une équipe niçoise bien organisée comme à son habitude, le PSG s'est cassé les dents et a été amorphe pendant 90 minutes. Le bât a blessé en attaque avec des Parisiens trop peu dangereux qui n'ont pas beaucoup inquiété Walter Benitez. L'absence de Kylian Mbappé, suspendu pour ce match, n'a pas aidé cette inoffensive équipe parisienne. Le jeune prodige est l'homme providentiel cette saison avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues avec le PSG. Dernièrement, c'est lui qui avait sorti son équipe des tracas contre Rennes, le Real ou encore l'ASSE.

Sans Mbappé, ce PSG va droit à la catastrophe

Une Mbappé-dépendance qui a été criante à Nice. Sans les accélérations, les fulgurances et surtout les buts de son jeune attaquant de 23 ans, l'attaque parisienne manque clairement d'efficacité. Pourtant, elle pouvait compter sur Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria pour faire la différence. Des joueurs de qualité, expérimentés, mais qui, tous réunis, n'ont pas suffit contre l'équipe de Christophe Galtier.

🗣💬 @kevindiaz11 : "Si Kylian Mbappé venait à ne pas rester au PSG, l'an prochain ce sera flippant." pic.twitter.com/8DXmQFOAN2 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 5, 2022

Cela devient problématique pour le PSG quand on sait qu'un départ de Kylian Mbappé la saison prochaine est hautement probable. Pour le consultant de RMC, Kévin Diaz mieux vaut ne pas imaginer cela sous peine de faire des cauchemars. « Moi, ce qui m’inquiète dans ce genre de matches, c’est si Kylian Mbappé venait à ne pas rester au PSG et bah l’an prochain ça va être flippant », a t-il confié. Une crainte sans doute partagée par les supporters parisiens qui seront plus confiants mercredi quand ils verront, normalement, Mbappé fouler la pelouse de Bernabeu avec le maillot du PSG.