Le Barça veut piquer Luis Enrique au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Xavi ayant annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison, les dirigeants catalans sont en quête d'un nouvel entraîneur. Le vestiaire barcelonais aurait déjà chuchoté un nom qui risque de faire du bruit.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain l'été dernier à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique ne peut rester insensible à la situation d'un club qui lui est cher, le Barça. Et forcément, sept ans après avoir dirigé le club dont il avait aussi porté le maillot pendant 300 matchs, le fait d'apprendre que Xavi quittait son poste en fin de saison a probablement choqué le technicien du PSG. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, on va certainement faire attention aux événements à venir, car ce dimanche, le quotidien sportif barcelonais Sport révèle que le nom de Luis Enrique est déjà revenu dans les conversations dans les couloirs du Barça. Plus précisément, ce sont les joueurs catalans qui évoqueraient le retour de Luis Enrique au Camp Nou.

Luis Enrique de retour au Barça ? Pas si simple

Xavi annonce son départ du FC Barcelone https://t.co/b4whTYccc7 — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2024

Journaliste qui suit au quotidien le FC Barcelone, Jordi Gil confirme que le vestiaire milite pour que Joan Laporta réussisse à convaincre Luis Enrique de venir diriger les Blaugrana, alors même que l'entraîneur espagnol a un contrat jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. « L'entraîneur asturien a travaillé avec de nombreux joueurs de l'effectif actuel du Barça et les joueurs comprennent qu'il serait la figure idéale pour diriger le projet à partir de la saison prochaine », explique Jordi Gil, qui rappelle que durant l'une de ses émissions sur Twitch, avant de signer au PSG, Luis Enrique avait reconnu qu'il n'était pas opposé à un retour à Barcelone.

Bien évidemment, tout cela ressemble à une belle histoire vue du côté catalan, mais face à cela se heurte la réalité des faits. A savoir que Luis Enrique a un contrat avec Paris, et compte tenu des relations apocalyptiques entre Nasser Al-Khelaifi et Joan Laporta, le président qatari ne fera pas cadeau de son entraîneur à son homologue barcelonais. D'autant que le Paris Saint-Germain est très content du travail de Luis Enrique. Mais on a tellement vu de dingueries dans le football, qu'il ne faut jurer de rien.