Le Barça plutôt que le PSG, le clan Bernardo Silva s’explique

Prolongé jusqu’en 2026, Bernardo Silva ne quittera pas Manchester City cet été. Le milieu offensif a pourtant envisagé un départ ces dernières semaines, avec une préférence pour le FC Barcelone au détriment du Paris Saint-Germain.

Bernardo Silva n’a pas souhaité attendre la toute fin de mercato. A une semaine de la fermeture du marché, le milieu offensif de Manchester City a opté pour une prolongation. Le Portugais s’est réengagé pour une année supplémentaire, soit jusqu’en 2026, en balayant donc l’hypothèse d’un départ longtemps envisagé cet été. L’ancien Monégasque, que l’on pensait proche du Paris Saint-Germain, semblait privilégier le FC Barcelone qui, selon son père, est un fidèle admirateur.

𝘙𝘶𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘨 for another 3️⃣ years! 😍 pic.twitter.com/YNrBUvhgGh — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

« Évidemment, Manchester City voulait aussi garder Bernardo, a confié le proche du Mancunien dans des propos relayés par Sport. Les choses étaient structurées et la décision a été prise les pieds sur terre. Il y avait une proposition et une intention de le recruter en Arabie Saoudite, qui a commencé en juin. Il y a eu aussi une approche très forte, avec une proposition et de la volonté de la part du PSG. Et il y a eu un intérêt continu de Barcelone, qui année après année a voulu Bernardo dans son équipe. » Quant à un éventuel retour à Benfica, le père de Bernardo Silva ne ferme pas la porte.

Bernardo Silva n'oublie pas Benfica

« Au fil des années, on verra quelles seront les opportunités, a-t-il répondu. Mais on ne peut pas prendre une décision trois ans à l'avance en fonction d'une hypothèse qui pourrait arriver ou non. Bien sûr, Bernardo est un fan de Benfica et il veut revenir. Si cela se fera dans trois ans ? Je ne crois pas que la décision de prolonger une année supplémentaire à Manchester City soit liée à un retour à Benfica quand il aura 32 ans. Cela pourrait être une possibilité, mais je ne considère pas sa prolongation comme une préparation à son retour. » Sans surprise, l’international portugais a bien la tête à Manchester City.