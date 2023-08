Le Barça lance l’opération Neymar en virant le nouveau Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone compte bien tenter sa chance pour récupérer Neymar cet été. Le PSG veut s'en défaire, mais pour arriver à ses fins, le club catalan va devoir faire un sacré tri dans son vestiaire.

Les indices se multiplient pour laisser entrevoir une chance au FC Barcelone de récupérer Neymar. A défaut d’avoir pu faire revenir Lionel Messi cet été, le club catalan croit encore au miracle de récupérer le numéro 10 du Paris SG. C’est clairement le rêve de Joan Laporta, qui ambitionne une prise majeure pour cet été, en dépit de l’avis de son entraîneur Xavi, beaucoup plus mesuré sur l’apport et la gestion de Neymar dans son effectif. Mais le président du Barça pèse très lourd, et il compte bien tenter l’opération pour récupérer le prodige de Santos, qui a fait partie d’une des « Dream Team » de la formation blaugrana.

L'Atlético de Madrid prêt à bondir sur Ansu Fati

A 31 ans, Neymar est en tout cas clairement poussé vers la sortie par le PSG, qui lui a même dit de vive voix ce mercredi, au risque de perdre très gros sur le plan financier. En effet, le Brésilien a un contrat très longue durée avec le champion de France, et il ne compte pas s’asseoir sur son salaire. Malgré cela, il n’est pas tenté - pour le moment - par l’Arabie Saoudite, et Chelsea ne lui offre pas la perspective de disputer la Ligue des Champions. L’idée d’un retour au FC Barcelone le tente, mais financièrement, le club catalan est à la ramasse. Il n’a pour le moment pu inscrire qu’une dizaine de joueurs auprès de la Liga avant la reprise de la saison, même si cela va s’accélérer dans les prochaines heures.

🚨"El Barça quiere pescar en río revuelto con NEYMAR y JOAO FÉLIX".



🔥"ANSU FATI no cuenta y es CLAVE para que lleguen".



📝Información de @10JoseAlvarez sobre el mercado culé #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/1li66rMVor — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 9, 2023

Ses difficultés financières sont en tout cas connues de tous, et empêchent de faire valider un gros effort économique comme celui pour faire signer le « Ney ». C’est pour cela que Joan Laporta est prêt à réaliser un coup de sang, en se séparer d’Ansu Fati, celui qui avait récupéré le numéro 10 de Lionel Messi, affirme El Chiringuito. Le média explique que la direction sportive du Barça lui a indiqué qu’elle ne comptait pas sur lui cette saison. L’attaquant espagnol, qui n’a pas vraiment réussi à répondre aux attentes en raison notamment de ses nombreuses blessures, pourrait bien prendre le message au pied de la lettre et rejoindre un autre club. L’Atlético de Madrid de Diego Simeone est très attentif à sa situation, alors que le joueur a une valeur marchande de 30 millions d’euros et un contrat jusqu’en juin 2027. Ce départ permettrait certainement au FC Barcelone d’enregistrer la venue de quelques joueurs, mais sera-t-il suffisant pour se payer Neymar ? Beaucoup en doutent même s’il s’agit d’un premier pas pour tenter une folle opération auprès du PSG et du Brésilien dans les derniers jours du mercato, si la fenêtre de tir est toujours ouverte.