Le Barça lâche Bernardo Silva, le PSG gagne par KO

Par Mehdi Lunay

Bernardo Silva reste l'une des priorités du PSG au mercato estival. Néanmoins, le dossier reste bloqué à Paris malgré la concurrence naissante. Heureusement, le FC Barcelone est désormais hors course. Les Parisiens n'ont plus que les riches saoudiens à surveiller.

Le PSG est actif au mercato avec pas moins de sept recrues enregistrées dont le revenant Xavi Simons qui devrait être le dernier en date. Toutefois, deux questions restent en suspens et causent bien des migraines à la direction : le nom du futur attaquant et l'arrivée de Bernardo Silva. Le Portugais est espéré depuis la fin de saison au PSG. Le milieu portugais est favorable à une arrivée dans le club de son mentor Luis Campos mais le dossier bloque. Manchester City ne compte pas laisser filer son joueur aussi facilement. City est exigeant financièrement et cela n'est pas une bonne nouvelle alors que l'Arabie saoudite rôde.

Bernardo Silva trop cher, le Barça abandonne

L'autre concurrent dangereux du PSG se nommait FC Barcelone. Les Catalans séduisent le Portugais d'autant que son désormais ex-partenaire à City Ilkay Gundogan y a signé. Toujours attractif grâce à son aura, le Barça pèche d'un point de vue financier. Une fragilité financière qui se ressent encore dans le dossier Bernardo Silva. Ce dernier est désormais abandonné par le FC Barcelone, selon le quotidien catalan Sport. Les Blaugrana n'ont pas assez d'argent à investir sur le Portugais malgré le fait qu'il privilégiait encore récemment un transfert à Barcelone.

Avec le Barça hors-jeu, on estime chez Sport que c'est le PSG qui a la voie libre. Le club parisien est le grand favori pour récupérer Bernardo Silva en cas de transfert. On oublie pas néanmoins de citer l'Arabie saoudite comme prétendant. Les Saoudiens proposent quand même 40 millions d'euros de salaire annuel au Portugais. Mais, si Bernardo Silva écarte l'aspect salarial et préfère continuer de jouer en Europe, le PSG bénéficie bel et bien d'un boulevard pour conclure le transfert.