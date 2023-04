Le Barça fait la manche pour récupérer Messi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Difficile à l'heure actuelle de voir l'avenir de Lionel Messi au PSG. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir, et semble prêt à tout pour cela, y compris en prospectant des sociétés pour financer son salaire.

Sifflé ce dimanche au Parc des Princes, invité par des gloires françaises comme Thierry Henry à revenir au FC Barcelone, Lionel Messi s’éloigne chaque jour d’une prolongation de contrat au Paris SG. Si sa réussite commerciale est impossible à nier tant il a fait passer le club de la capitale dans une autre dimension au niveau du sponsoring, du marketing et de la renommée mondiale ainsi que sur les réseaux sociaux, on parle encore d’un club de football. Et sur le terrain, les performances ne sont pas au niveau des attentes, surtout pour un joueur qui a ébloui la planète au Qatar avec l’Argentine.

Deux ans après son arrivée, la question de l’utilité de sa prolongation se pose sérieusement. Et ce n’est pas un crime de lèse-majesté ni remettre en cause son talent ou sa carrière que de se demander si le PSG doit encore continuer avec La Pulga pour la saison à venir. La question se pose, d’autant plus qu’un retour au FC Barcelone, chose qui paraissait impensable il y a encore quelques mois, prend de l’ampleur.

Joan Laporta a ouvert la porte à une telle signature, même si elle ne sera pas simple. En tout cas, le journal espagnol AS affirme que pour le moment, il n’y a eu aucun contact direct entre le président barcelonais et le septuple Ballon d’Or. Mais par contre, cela discute beaucoup avec Jorge Messi, le père de la star du PSG. Et l’idée de boucler la boucle en revenant au Barça fait son chemin, surtout que Xavi est désormais aux commandes, et l’ancien coéquipier de Lionel Messi a de sacrés arguments sportifs.

Il manque juste 200 ME au Barça...

Sur le plan financier, Lionel Messi devra inévitablement faire de gros efforts et diviser probablement son salaire par deux, voire trois, pour aider le Barça à boucler ce recrutement. Et malgré cela, il n’est pas dit que le feu vert de la Liga soit donné. Javier Tebas est très sceptique sur une telle signature, expliquant encore récemment que le club culé avait besoin d’économiser tout simplement 200 millions d’euros sur ses dépenses pour compenser son déficit et pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs. Et ce malgré la vente des « bijoux de famille » l’été dernier afin de combler les pertes et faire rentrer un peu d’argent.

Conséquence, la direction sportive et économique du FC Barcelone active désormais le plan B pour essayer d’alimenter les finances du club. La stratégie est simple selon le quotidien Sport, aller à la recherche de sponsors qui ne viendraient que si Lionel Messi signait en Catalogne. Un « one-shot » uniquement financé pour l’Argentin, qui verrait son salaire être réduit au minimum mais avec des pourcentages sur de nombreuses rentrées d’argent du Barça, notamment la billetterie, le merchandising ou le droit à l’image.

Ainsi, plusieurs sociétés dans le secteur bancaire, le e-commerce, la téléphonie, les médias et les marques de luxe sont entrées en négociations, même si tout cela reste pour le moment très hypothétique. Le FC Barcelone entend en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour ne pas faire capoter une telle arrivée sur le plan financier si jamais le désir de Lionel Messi était bien de revenir. Et ce n’est donc pas forcément gagné si le club catalan en est au point de démarcher de nombreuses sociétés qui financeraient uniquement l’arrivée de l’Argentin, y compris si cela ne comprend que la durée de son contrat.

Tout cela alors que le club espagnol est aussi dans une situation compliquée concernant l'affaire Negreira, et des paiements à un responsable des arbitres de la Liga il y a quelques années de cela, ce qui génère des soupçons sur la probité arbitrale lors des matchs du Barça. Même si la décision concernant cette affaire pourrait prendre du temps, cela jette une ombre de plus au tableau complexe de son retour au Camp Nou.